Con un body infernal, Julieta Poggio volvió a destacarse como modelo para diversas marcas de ropa

Julieta Poggio parece no tener techo en el camino a la fama. Hace unos días se mostró muy triste por dejar el programa de streaming “Fuera de joda”, el cual comparte con sus ex compañeros de Gran Hermano, pero las ofertas laborales no dejaron de lloverle.

Julieta Poggio dejó uno de sus trabajos.

Con fotos y videos a través de su cuenta de Instagram o con clips bailando a través de Tiktok, se muestra como toda una modelo y logra obtener dinero a partir de la promoción y publicidad de diferentes marcas de ropa calzado o accesorios.

En los últimos días, se mostró muy atenta a llevar a cabo este tipo de tareas y su cuenta de Instagram no quedó exenta de llenarse de publicaciones acerca de estos trabajos. En uno de ellos mostró un pequeño adelanto donde se la vio posar con un body negro que le sentaba espectacular y varios cambios de look más.

A su vez, varios días atrás, posó al radio del sol con un look de noche conformado por una falda engomada y un top de la misma tela que combinó con una chaqueta casi idéntica.

Modelando, Julieta Poggio causó furor en Instagram.

Todo este tipo de contenido que la actriz y modelo comparte en sus redes sociales dejan en claro que tiene un gran potencial y un futuro por delante en el ambiente de la industrial del modelaje argentino.

Julieta Poggio posó con un vestido lleno de transparencias y sus glúteos brillaron

Como resultado de su participación en el programa de telerrealidad, Julieta goza actualmente de una prominencia que ha sabido capitalizar hábilmente, compartiendo con su nutrido séquito de seguidores instantáneas de su cotidianidad y sus más acertadas elecciones de indumentaria.

Julieta Poggio tendría un romance con un compañero de elenco.

En esta ocasión, Juli se engalanó para asistir a un evento nocturno en la capital. Para su atuendo, optó por un vestido negro sin tirantes, con sutiles transparencias que permitieron vislumbrar su exquisita elección de ropa interior.

Julieta Poggio tendría un romance con un compañero de elenco.

Julieta Poggio demostró una vez más su indiscutible talento para la moda y el estilo, cautivando a todos los presentes en el evento nocturno de la ciudad. Su elección de un vestido negro revelador y la inusual apuesta por el cabello liso generaron un revuelo de comentarios y elogios en las redes sociales.

Seguí leyendo