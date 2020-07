Pamela David tomó una buena decisión al alejarse de los medios antes de la cuarentena

Desde fines del año pasado Pamela David se retiró de la conducción del que era su programa en América. Su salida fue previa al inicio de la cuarentena, por lo cual la conductora agradeció ya que pudo pasar toda la reclusión junto a su familia.

Según publicó la revista Pronto, la empresaria afirmó estar “afectada” como todos respecto de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, agradeció no ser parte de los medios en estos momentos, ya que la exposición de su familia habría sido muy grande.

“Agradecida porque Dios me iluminó cuando dejé el programa el año pasado. No me hubiera perdonado exponer a mis hijos como mucha gente lo hace en la televisión porque se considera esencial”, criticó. En este sentido, la ex modelo explicó que si su programa hubiera tenido continuidad no podría haber tomado la decisión de irse cuando quisiera.

“Para mí esenciales son mis hijos, mi familia, mi marido. Hubiera sido un compromiso horrible o hacerlo con pocas ganas”, evaluó la posibilidad de lo que hubiera sucedido.

Asimismo, Pamela David criticó el alto contenido de negatividad en las noticias de la actualidad. Inclusive contó que en su cuenta personal de Instagram donde presenta temas relacionados con la estética y la vida saludable, entrevistó a un emprendedor que pudo salir adelante en medio de la crisis.

“El otro día entrevisté a una persona que hablaba de los emprendedores. Es impresionante la cantidad de gente que salió adelante en esta pandemia. Tal vez eso en las noticias no lo contamos porque no garpa”, expuso.

Por otro lado, sopesó la posibilidad de regresar a la televisión, pero puso reparos sobre un cierto “atraso” del país en los medios como para ser parte de alguna producción que la deje conforme. “Si quiero volver a la tele me lo pregunto yo misma. Lo que hacemos con pasión va como turbo. Creo que hay muchas trabas desde lo laboral. Nos hemos quedado en el pasado. Estamos un poco atrasados en relación con el mundo. Nuestro país es maravilloso. Es solidario y emprendemos. Somos increíbles pero resistimos al cambio y somos especiales”, explicó su postura.