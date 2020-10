Pamela David habló sobre la maternidad en la noche de mujeres de Polémica en el Bar

Alejada de la tele y abocada al formato digital, Pamela David visitó el programa “Polémica en el Bar” (América) en la noche de mujeres y habló de varios temas sensibles y actuales.

Junto a Luisa Albinoni, Rocío Oliva, Luciana Salazar y María Fernanda Callejón, la esposa de Daniel Vila observó detenidamente un informe que Adrián Cormillot presentó de la Universidad de Tanzania y que concluía que en los hijos de mujeres solas el índice de bienestar era mayor que en los criados en un hogar donde había madre y padre, y las damas opinaron sobre el asunto.

“Me parece que el estudio del doctor tiene que ver con una cosa cultural. Porque la mujer que se quedaba sola criando un hijo, y hay muchas mujeres que nos están mirando ahora que la pelearon difícil, no desearon criarlo solas. ¡Pero hubo alguien que se rajó!”, comenzó diciendo Pamela.

“Lo monoparental se llama así ahora, pero madres solteras hubo siempre. Se cambia el término según la sociedad que nos toque vivir. Yno es fácil ser padre y madre”, dijo Albinoni.

“No es la misma expectativa la de una mujer que hoy decide ser madre sola. Ya desde lo emocional. Y, volviendo al tema de que los hijos son felices cuando la madre está feliz: hijos felices, madres felices. Pero muchas mujeres deben decir: ‘¿Sabés lo difícil que es ser madre sola cuando no es por elección?’”, siguió Pamela David.

“Yo lo elegí. No sé si es lo que hubiese esperado, vamos a ser sinceros. Yo tal vez me imaginaba otra cosa en mi vida. No voy a entrar en detalle por una cuestión de mi privacidad. Pero fue lo que tuve que hacer para cumplir mi sueño de ser madre”, aportó Salazar y agregó: “La garra que yo puse es porque para mí era mucho más importante mi deseo de ser mamá, que la forma en cómo tenía que venir. O sea que me adecué a la situación que tenía que vivir, con tal de poder cumplir mi deseo de ser madre”, añadió.

“Posta que yo me veo más siendo mamá sola que con un hombre. Me dicen: ‘¿Sabés cuánto te podés enamorar?’ Eso no sé si sucede. Por ahí podés tener una mentalidad un poco más adulta”, dijo Rocío Oliva.

“Igual, chicas, convengamos que la maternidad ya sea sola, acompañada, en otros tiempos o los más nuevos, no es fácil. Y la paternidad tampoco. Criar a los hijos no es cosa fácil”, expresó Callejón.

Las mujeres de la mesa viven realidades diferentes con respecto a la maternidad: La ex de Maradona no tiene hijos, Albinoni es madre adoptiva de Verónica, Callejón tuvo a Giovanna después de varios tratamientos de fertilización y de atravesar el embarazo con trombofilia, Salazar es madre soltera de Matilda, a quien tuvo a través de la subrogación de vientre y Pamela, tiene dos hijos, el primero de su primer matrimonio y la segunda, de su unión con Daniel Vila.