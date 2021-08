Oscar Mediavilla volvió a hablar de los coaches de “La Voz Argentina” y reveló cuál sería su jurado ideal

En medio de la polémica por sus declaraciones sobre Mau y Ricky Montaner, Oscar Mediavilla volvió a hablar del formato de “La Voz Argentina” y de sus integrantes, pero esta vez lo hizo mediante un posteo en su cuenta de Instagram.

El pedido de disculpas de Oscar Mediavilla.

“Como mi mujer @patriciasosaoficial y mi hija @marmediavillaok son re fanáticas de @lavozargentina me insistieron para que en vez de hablar, mire el programa”, arrancó el mensaje del productor musical. “Como estoy hace más de 3 meses en Chile y antes por trabajo nunca no lo había visto, ante el fanatismo familiar conseguí la forma de verlo desde acá y ayer pude, porque llegue más temprano, igual que hoy, que también pude hacerlo”, continuó el post que impactó a sus 177 mil seguidores.

Luego sorprendió con un inesperado pedido de disculpas: “¿Y saben qué? ¡Esta buenísimo! Es un hermoso programa y además un formato probado en todo el planeta… Hablé al pedo, como el programa hablar sin saber!”. Cuando dije que no me gustaba el formato y pido disculpas sumado a las ganas de algunos periodistas por generar rimbombantes títulos con cero contenido que tenga que ver con el título y a pesar de aclararlo esto me genera fastidio porque no tuve ni tengo ninguna intención de molestar a nadie”.

“Me encontré con un gran escenario, hermosa Iluminación, súper sonido, imponente escenografía como habitualmente muestra @telefe y un jurado donde todos se lucen, porque están muy bien elegidos y porque hacen un excelente trabajo y a quienes respeto y admiro @montaner @sole_pastorutti @lalioficial @mauyricky @marley_ok y es una enorme oportunidad para la gran cantidad de artistas en estos tiempos tan complejos puedan mostrarse y desarrollarse! Sinceras Felicitaciones Y perdón si alguien se sintió molesto. Abrazo para todos y Bendiciones!”, concluyó de esta manera el mensaje conciliador de Mediavilla.

Oscar Mediavilla criticó la participación de Mau y Ricky en La Voz Argentina.

El jurado ideal de Mediavilla

En una entrevista con el programa “A la Tarde”, conducido por Karina Mazzocco y emitido por la señal de América, el marido de Patricia Sosa reiteró su pedido de disculpas y sorprendió con la elección de un hipotético jurado.

“Oscar, ponele que te llaman ahora y te dicen que estan todos con Covid, y te piden que armes el nuevo jurado de la Voz ¿Quiénes serían esas cuatro personas?”, le propuso de forma lúdica la conductora. “Habría que buscar artistas consolidados. Puede ser… Abel Pintos”, sugirió el productor.

Luego el panel del programa comenzó a lanzar una catarata de nombres, a los que Mediavilla asentía o negaba: “Alejandro Lerner cómo no va a poder ser, Patricia Sosa también podría ser, por supuesto, Karina La Princesita no”, fue su respuesta y provocó la repregunta de los presentes en el piso.

“No es que no la quiero. Yo entiendo que siempre hay que ser respetuoso con la gente”, y continuó: Yo con cada cosa que digo me meto en lío, pero tuve la posibilidad de laburar en el Cantando, estábamos trabajando con Moria Casán, Nacha Guevara y La Princesita. Más allá de lo que cada uno piense, si vos estás con una persona como Nacha y con una genia como Moria, tenés que ser muy respetuoso. Son gente importante en el medio y por lo menos tenés que ser educado con ellas. Pasa mucho esto de tener un éxito rápido y creer que con eso ‘vomitaste todo’, y que son todos estúpidos y que vos sos el mejor. Después el tiempo te ayuda a darte cuenta de que eso no existe”, sentenció el exjurado del Cantando 2020.