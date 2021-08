Ricardo Montaner sorprendió con una mordaz indirecta tras las críticas de Oscar Mediavilla

Ricardo Montaner, de activa presencia en sus redes sociales, sorprendió con una contundente frase que muchos interpretaron como una indirecta al productor Oscar Mediavilla, el esposo de Patricia Sosa que por estos días protagonizó una polémica por sus críticas a Mau y Ricky y a “La Voz Argentina” (Telefe).

El productor musical había manifestado que no le gusta el formato del éxito televisivo, así como tampoco la participación de los hermanos Montaner. Hasta habló de un “negocio” y de que solo están ahí porque “tienen muchos seguidores”.

En ese contexto, Ricardo Montaner, papá de Mau y Ricky y coach en el programa, lanzó una picante frase en sus historias de Instagram: “A las palabras no se las lleva ningún viento. Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, maldice o bendice”.

La historia de Ricardo Montaner en Instagram

Pese a que no arrobó al productor, las palabras del intérprete de “Volver” fueron captadas por varios seguidores de “La Voz Argentina” como una indirecta dirigida a Mediavilla y algunas figuras más que han salido a cuestionar al jurado de Telefe, como Mercedes Morán y la propia Sosa, entre otros.

¿Qué pasó con Oscar Mediavilla y Mau y Ricky?

El marido de Patricia Sosa dejó en claro en una entrevista con Juan Etchegoyen en radio Mitre que le disgusta “La Voz Argentina”, el programa más visto de la televisión.

“Nunca me llamó la atención ni me gustó mucho el formato de La Voz Argentina y no lo digo porque no me hayan llamado, de hecho son artistas de una misma compañía. Me parece que hay formatos más lindos, me gusta ver cómo se mueven a los artistas, verlos enteros, no sólo por la voz”, expresó el exjurado del “Cantando”.

Oscar Mediavilla cuestionó a Mau y Ricky por su rol de jurados en La Voz Argentina

Si bien aclaró que conoce la labor de Montaner, La Sole y Lali Espósito, Oscar Mediavilla apuntó directamente al dúo de hermanos.

“A los chicos no los escucho mucho, tiene que ver de dónde son los artistas. Quizá son de las mismas discográficas. Quizás la idea era poner dos pibes jóvenes, podrían haber puesto a alguien más pesado. No me entusiasma mucho el programa”, comentó Mediavilla.

“El negocio cambió y por eso están los hijos de Montaner ahí. Tienen muchos seguidores, hay que armar negocio con lo que pasa”, añadió.