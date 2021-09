Oscar Mediavilla tuvo una angina de pecho y debieron colocarle dos stents: “Me asusté mucho”

A un mes de los problemas coronarios que tuvo Patricia Sosa, por los que tuvo que someterse a una cirugía, su esposa, Oscar Mediavilla sufrió una angina de pecho de debieron colocarle dos stents. Según contó en diálogo con Mariano Iúdica, comenzó a sentirse mal el domingo por la noche.

“Fuimos ayer a cenar con mi mujer, un amigo, una pareja amiga y mi hija. Y estábamos cenando y cuando nos fuimos, corrí a buscar algo que se olvidaron y me tironeó mucho el pecho. Me asusté y me fui a la Fundación Favaloro”, explicó el productor musical.

Y contó cuáles eran sus síntomas: “Sentía una presión muy fuerte en el pecho, y me asusté mucho porque yo alguna vez tuve una cuestión de estas. Mi hija manejó mi camioneta y me dejó en la puerta de la Favaloro”.

Por su parte, el doctor Adrián Cormillot, que estaba presente en el programa explicó que la angina de pecho es “una obstrucción momentánea de la circulación en el corazón, aunque no llega a ser infarto”.

Mientras que Mediavilla le adjudicó su cuadro al estrés que sufre por sus compromisos laborales. “Tuve días de mucho movimiento, de mucho estrés. Tengo que parar un poco, porque estoy haciendo demasiadas cosas, porque hay muchos cambios y uno tiene que estar muy relajado para hacer lo que realmente le gusta”, concluyó.