Oriana Sabatini al desnudo: entre muchas verdades, declaró que es bisexual

Mejor que una entrevista exclusiva. Parece que las redes sociales fueron el espacio perfecto para que Oriana Sabatini hiciera fuertes declaraciones sobre un y mil temas que antes no había tocado. A pesar de la difícil relación que la joven siempre ha tenido con la química de las redes, se animó a sincerarse sobre sus dietas, trastornos alimenticios, relaciones, religión y sexualidad. Oriana a corazón abierto.

La joven propuso a sus seguidores uno de los típicos juegos de preguntas y respuestas, diciendo que ella contestaría con un verdadero o falso, pero que hasta incluyo algunas respuestas con explicaciones que completaban las revelaciones que iba haciendo.

Entre muchas, resaltó una Storie en donde revelaba que se identifica como bisexual. “Si hay que ponerle una etiqueta, supongo que si”, escribió sobre su orientación sexual. Recordemos que en dos ocasiones Oriana se ha besado, aunque sea en público, con dos mujeres distintas.

La primera vez fue en un video musical de 2017, llamado “Stay or Run”, con otra actriz. En ese momento, el video generó mucha polémica y puso en duda su sexualidad.

Dos años después, en 2019, Sabatini vivió otro momento con Emilia Mernes, en el video de la cantante llamado “No Soy Yo”.

A pesar de su declaración, la joven hoy se encuentra en una estable relación con Paulo Dybala y dijo que en realidad nunca ha “estado en onda” con una mujer. A su novio lo incluyó en algunas de sus respuestas. Declaró que la cuida bien y “la verdad es que me ayuda a crecer y ser mejor persona todos los días”. Después dijo que le encantaría formar una familia algún día, y la foto que eligió fue con su novio y un bebe en brazos.

Otras verdades de Oriana

Las respuestas son miles. y pueden verse en su perfil, pero hubo algunas que llamaron la atención y la joven aclaró con divertidas caras.

Primero dijo que nunca se ha operado la cara y que aunque muchas veces le han consultado por su nariz, solo ha pensado en el pasado tocarse los labios, pero que la idea hoy está descartada. También dijo que ama escuchar su propia música y que encuentra adrenalina en ser la primera y única en escuchar temas que aun no ha sacado al público.

Por último, sorprendió una Storie donde mencionó a Malena Narvay, la joven con la que su ex Julián Serrano estaba envuelto en rumores de romance cuando terminó con ella. Pero parece que las jóvenes están en buenos términos e incluso mantiene una relación amistosa, porque según lo que dijo, Malena le dio algunos consejos sobre su “niña interior”.

Entre otras verdades: es madrina de confirmación de Valentina Zerene, pero hoy no se declara católica; aun se recupera de sus trastornos alimenticios; aunque controla sus redes, tarta de no obsesionarse con la imagen; es vegetariana, no vegana; y nunca pensó antes de su noviazgo en irse a vivir a otro lugar.