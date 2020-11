¡Una demencia! Los seguidores de Oriana Sabatini se quedan en shock con su última foto

Oriana Sabatini cada vez va ganándose con más respeto su puesto como una de las mujeres más hermosas de Argentina. Con unos genes que se dejan notar, ella es la perfecta combinación entre Catherine Fulop y Ova Sabatini. Cinco millones son ya sus seguidores en Instagram, que le pisan los talones con cada posteo que hace. Al final, sea una foto glam, con su novio Paulo Dybala o el famoso video donde acepta su cuerpo, la cantante siempre acierta en sus publicaciones, que como mínimo superan los 300 mil likes.

Desde su sorpresiva vuelta al país, la joven no ha dejado de publicar fotos que muestran todo un nuevo estilo. Con mucho más glamour, colitas altas, lentes transparentes de los 90′, medias de red, mucho cuero y guantes, la también modelo podría estar preparando algo entre las sombras y esperando el mejor momento para largarlo a sus seguidores.

En su última foto, se puede ver a Oriana usando un conjunto completo de Be Black Mamba, que mucho asemeja o recuerda al estilo que Ariana Grande y otras famosas del norte estan tratando de traer de vuelta al ruedo. La falda con cadena permite ver parte de su abdomen bajo, casi a la altura de la cadera, mientras el top es un conjunto de corpiño y torera con tiras que la cantante toma de forma provocativa. Todo su estilo es un diez, sumado a un look despeinado que le queda a la perfección.

Los más de 470 mil me gusta y ya miles de comentarios demuestran su acierto. No solo sus fans, sino también amigas del medio coincidieron en que Oriana es simplemente “de otro mundo” y “una demencia” de mujer. Su ex compañera de Aliados, Jenny Martínez, Emilia Mernes, Eugenia De Martino, Flor Vigna, Majo Martino, Joe Bonilla, Johann Vera, Caro Domenech e incluso su misma mamá, se pasaron a dejar uno que otro halago en su posteo.