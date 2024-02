La tremenda obsesión de Oriana Sabatini por los fanfics: “Estoy desesperada”

Oriana Sabatini es muy activa en su cuenta de TikTok donde comparte momentos y reflexiones de su día a día para sus más de 2 millones de seguidores. Este jueves, la actriz reveló un secreto en la red social sobre su tremenda obsesión por los “fanfics”.

La cantante confesó que pasa mucho tiempo leyendo historias de aficionados y admitió no poder parar con este pasatiempo. “Estoy desesperada”, expresó.

Oriana Sabatini reveló su extraña obsesión por los "fanfics"

La extraña obsesión de Oriana Sabatini por los fanfics

Los “fanfics” son historias creadas por fanáticos que presentan tramas de amor, comedia o tragedia basadas en algún artista o personaje ficticio. Este estilo de escritura de aficionados reúne a millones de seguidores en todo el mundo, quienes suelen leer o compartir sus propias historias en páginas de internet.

Recientemente, Oriana Sabatini reveló en su cuenta de TikTok que comenzó a leer “fanfics” y se obsesionó con ellos. “Estoy desesperada porque necesito a alguien con quien compartirlo, porque lo hablo con la gente y me miran con cara de estás loca”, reveló la actriz.

Además, confesó cuántas historias leyó en total hasta el momento y se preguntó si en algún momento podrá dejar de lado su fanatismo por este pasatiempo.

“Mi pregunta sería si mi vida realmente va a volver a la normalidad o si voy a ser siempre esto: una persona que no puede hacer absolutamente sin pensar en leer una y otra y otra y otra historia”, reflexionó la cantante

Oriana Sabatini y su afición por los "fanfics"

A pesar de tener esa obsesión secreta, Oriana confesó que los “fanfics” la ayudan a inspirarse para hacer música y les propuso a sus seguidores que también tienen la misma afición, armar un grupo para ayudarse mutuamente.

“Si hay alguien allá afuera que quiera armar un grupo, no sé, algo de contención. Porque termino un libro y me tocó la mala suerte de que era un libro desgarrador y nadie me entiende”, expresó divertida

El video de Oriana Sabatini se viralizó en las redes sociales y muchos usuarios revelaron el mismo fanatismo por el “fanfic” que tiene la futura esposa de Paulo Dybala. “Oriana Sabatini es realmente una de nosotras”, comentó una usuaria en Twitter.