Así fue cómo Oriana Sabatini obligó a Paulo Dybala a pedirle casamiento

La noticia del compromiso entre Paulo Dybala y Oriana Sabatini sigue generando gran expectación entre sus seguidores, y ahora, nuevos detalles sobre la tan esperada boda han salido a la luz en una reveladora entrevista con Catherine Fulop, madre de la actriz, para el programa Socios del Espectáculo de eltrece.

En esta emocionante entrevista, Fulop compartió detalles sobre la planeada boda de su hija con el futbolista argentino, sorprendiendo a todos con información exclusiva sobre el evento que está por llegar.

Entre los detalles revelados, se destacó la fecha elegida para el gran día: el 20 de julio, coincidiendo con el Día del Amigo, en Buenos Aires. Además, se reveló que la organización está a cargo de Claudia Villafañe y que Oriana ha elegido a Dolce & Gabbana como diseñador para su vestido, prometiendo algunos cambios sorprendentes.

La pareja se casa en el 2024. (Foto de Instagram)

Uno de los detalles que llamó la atención fue la posible prohibición del uso de teléfonos celulares durante la ceremonia. Catherine Fulop expresó su apoyo a esta medida para preservar la intimidad de los famosos asistentes: “Seguramente no se va a poder usar celular para que no se molesten a los famosos”.

Catherine Fulop no se esperaba el casamiento entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Fulop también compartió su sorpresa ante la noticia del compromiso, revelando que ya había dado por terminada la posibilidad de un matrimonio entre Oriana y Dybala.

Su relato, en una conversación previa, el futbolista se mostraba reticente al matrimonio. “Yo le había dado de baja porque él le decía ‘¿para qué te querés casar? Yo no voy a casar nunca’”, contó Fulop.

Mientras tanto, Oriana respondía de manera contundente: “‘Bueno, no te casarás... no vamos a tener hijos, yo no voy a tener hijos si no nos casamos’”, explicó a modo de anécdota.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala. (Instagram Oriana Sabatini)

Sin embargo, todo resultó ser un ardid del futbolista cordobés, quien finalmente sorprendió a Oriana con una emotiva propuesta de matrimonio, poniendo fin a todas las especulaciones y confirmando su compromiso.