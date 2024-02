Esta fue la advertencia que Oriana Sabatini le hizo a Paulo Dybala si no se casaban

Hace pocos meses, se conoció la tierna noticia que Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casarán y ya se conoció la fecha y el lugar donde se realizará la ceremonia. Este jueves, la madre de Oriana, Catherine Fulop, reveló algunos secretos de la esperada boda.

La actriz reveló un secreto íntimo entre la pareja respecto a una condición que Sabatini le habría impuesto al jugador de fútbol para convencerlo de casarse.

Oriana Sabatini le hizo impuso una condición a Paulo Dybala para convencerlo de casarse

Cuál fue la advertencia que Oriana Sabatini le hizo a Paulo Dybala si no se casaban

La pareja del momento sin duda es Oriana Sabatini y Paulo Dybala quienes se muestran cada día más enamorados y ansiosos dar el sí. Los preparativos para el casamiento ya están iniciados y recientemente, Catherine Fulop, la madre de la novia, reveló más detalles sobre la ceremonia.

Este jueves en Socios del Espectáculo, la actriz venezolana contó algunos secretos detrás de este gran evento aunque aseguró no poder decir mucho. “Me van a matar estos chicos, yo no puedo decir nada”, expresó divertida.

Sin embargo, Catherine dio algunos datos y contó que la propuesta que Paulo le hizo a su hija fue una gran sorpresa para ella. “Yo ya lo había dado de baja. Cuando me llamaron a la noche pensé que era mentira”, expresó.

Además, la actriz contó una intimidad sobre los novios y reveló cómo fue que Oriana convenció a Dybala para casarse. Según lo que contó Fulop, Dybala le expresó a su novia que él no quería contraer matrimonio, a lo que ella le advirtió que, si no se casaban, no iban a tener hijos.

Con esa condición, Oriana convenció a su novio quien al poco tiempo le pidió matrimonio y actualmente se encuentran planeando juntos la gran ceremonia.

Cuándo y dónde será el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Catherine Fulop confirmó la fecha y el lugar del casamiento, el cual será el próximo 20 de julio en Buenos Aires y además reveló quién le diseñará el vestido a su hija. “Ori escogió un gran diseñador que fue Dolce Gabbana”, reveló la actriz quien confesó que le gustaría estar involucrada en el arreglo del vestido.

Oriana Sabatini tendrá un vestido de novia de Dolce Gabbana

Según comentó la madre de la novia, será una boda muy clásica y todos tendrán cambios de looks que estrenarán el día del gran evento.

Ya falta poco para la boda más esperada del año y las declaraciones de Fulop aumentaron las expectativas en la audiencia que espera con ansias poder ver a la cantante y al jugador de la Selección unidos en matrimonio.