Se casan Paulo Dybala y Oriana Sabatini: la emotiva foto del anuncio oficial

En una sorprendente publicación en Instagram esta mañana, Paulo Dybala y Oriana Sabatini compartieron una fotografía que sería el anuncio de su casamiento, que sucederá en breve.

La imagen muestra a Oriana en la cama, cubriendo su rostro y mostrando un hermoso anillo en su mano, mientras Dybala sujeta cariñosamente la misma mano.

La pareja incluyó la leyenda “Para siempre” en su publicación, lo que ha llevado a muchos a creer que han dado un paso importante en su relación.

El posteo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

El anuncio ha causado sensación en las redes sociales, donde los fanáticos y seguidores de la pareja han compartido mensajes de felicitación y buenos deseos.

Paulo Dybala, futbolista del AS Roma, y Oriana Sabatini, cantante y actriz, están juntos hace varios años y han compartido públicamente su amor en numerosas ocasiones. Esta última publicación ha dejado claro que su compromiso o posible matrimonio es un paso significativo en su relación.

Si bien la pareja no ha proporcionado detalles adicionales sobre su compromiso o boda, esta revelación ha emocionado a sus seguidores, que esperan ansiosamente más información sobre su futuro juntos.

El look de Oriana Sabatini para Halloween

Oriana Sabatini se consolida como una de las it girls del momento. Con frecuencia, comparte sus elecciones de moda en sus redes sociales, y esta última semana no fue la excepción, ya que se prepara para Halloween con un look beauty que deslumbró a sus seguidores en Instagram.

En las fotos compartidas, Oriana mostró en detalle su maquillaje elegido para la ocasión de Halloween. Optó por sombras en tonos oscuros, estilo smokey eyes, en la zona de los párpados, acentuando su mirada.

El look de Oriana Sabatini

Complementó este look con un delineado estilo cat eye en negro azabache y máscara de pestañas total black. Agregó un toque de rubor rosado en las mejillas y destacó ciertas áreas de su rostro con iluminadores. En los labios, lució un labial rosado con un acabado mate y un delineado a juego.

Además del maquillaje, Oriana optó por un peinado elegante: una cola de caballo tirante y alta, que le dio un toque moderno y chic a su look de Halloween.

En cuanto a su vestimenta, combinó su estilo con un buzo total black de tipo canguro y un cómodo pantalón de jogging gris claro. En su publicación en Instagram, Oriana acompañó las fotos con dos emojis: uno de calabaza y otro de corazón negro.

El look de Oriana Sabatini

