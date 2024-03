Oriana Sabatini en Olga: contó el detalle más tierno de su boda con Paulo Dybala y se le escapó un eructo en vivo

En entrevista en el programa de streaming “Sería Increíble” en el canal Olga, conducido por Nati Jota y acompañada de Eial Moldavsky, Damián Betular y Homero Pettinato, Oriana Sabatini compartió emocionantes detalles sobre su próxima boda con el futbolista Paulo Dybala.

Durante la amena conversación, Sabatini reveló que el cura que oficiará su matrimonio es el mismo que casó a sus padres, desatando risas entre los presentes.

“Nos casa el cura que los casó a mis papás”, afirmó la cantante y actriz. Luego ante otra confesión, Betular no pudo contenerse y agregó con humor: “Con tu papá yo también entraría a la iglesia”.

El tema del encuentro entre Dybala y el salón también generó curiosidad, a lo que Sabatini respondió con una anécdota divertida: “Pablo viene directamente. El otro día pensé estaba en el salón y decía ‘che qué loco’, porque creo que Pablo lo va a conocer directamente el día de la boda y me dijo ‘No, no, bueno...’”.

Y luego explicó: “Porque está la Copa América. Y si todo sale bien y llegan a la final, que va a ser así, van a ganar. Volvería el 15″.

La pareja se casa en el 2024. (Foto de Instagram)

Entre risas y confidencias, Moldavsky bromeó con la idea de escuchar un eructo de Sabatini al aire, a lo que la artista aceptó con humor: “Lo intento”.

Y, para sorpresa de todos, Oriana no dudó en cumplir con la divertida solicitud y eructó al aire, desatando aún más risas entre los presentes.

Oriana Sabatini reveló qué haría si se entera de que Paulo Dybala le fue infiel

En el programa “LAM” de este miércoles, Oriana Sabatini abordó abiertamente la cuestión de la fidelidad en su relación con Paulo Dybala.

Ante la pregunta de Ángel de Brito sobre si le molestan las críticas hacia su novio, Sabatini respondió con seguridad: “Que la gente diga lo que quiera, yo lo conozco a Paulo. Sé lo que hace, lo que no hace, y estoy súper tranquila”.

Sin embargo, la conversación tomó un giro más profundo cuando se habló sobre la posibilidad de infidelidad y las repercusiones emocionales que esto podría tener.

Oriana enfatizó la importancia de la honestidad y la evidencia en caso de que alguien intentara advertirle sobre una posible infidelidad de Dybala: “Lo que siempre dije es ‘si mi novio me caga y alguien me lo quiere venir a avisar… que venga con pruebas”.

“Porque si no tenés pruebas no estás haciendo un bien. Sos un choto. Es para joder… No es la muerte de nadie que mi novio me sea infiel’”, añadió.