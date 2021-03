No es Paulo Dybala: ¿Quienes son los Shiba que se roban el corazón de Oriana Sabatini?

Oriana Sabatini tiene su amor disputado. Por un lado, está Paulo Dybala, su novio , jugador famoso de Argentina, por lo que se sabe tierno, paciente, comprensivo y un galán para las mujeres. Pero por el otro lado, el joven la tiene difícil, porque compite constantemente con la ternura de dos caninos que la cantante quiere llenar de amor todo el día.

Y es que el 14 de febrero de este mismo año quedó demostrado que Oriana no puede separarse de los dos tiernos perritos Shiba que tiene con su novio. “(Te robe la primer foto, no me odieeees)”, le confesó a Dybala. “Feliz diaaaaaaa amores mioooos, los amo hasta el infinito”, escribió en la publicación y el plural iba por sus dos mascotas.

Su publicación del 14 de febrero.

Constantemente les escribe mensajes por las redes, juega con ellos en la nieve, se saca selfies y declara sufrir de “extrañitis” cuando no los tiene cerca.

Aunque no se sabe los nombres de sus dos cachorrones, si se puede saber, por puro reconocimiento, que se trata de dos Shiba.

Shiba, los perros preferidos de internet

El Shiba inu es una raza de perro autóctona que se originó en el S III a.c y convive como perro de compañía con los japoneses. Es un tipo de perro mediano, de pelo corto, de colores generalmente marrón, pero existen algunos blancos y negros. Se caracterizan por ser perros de carisma simpático. Pero en las redes los adoran por las graciosas muecas que hacen con sus caras.

Un cachorro Shiba.

Sin ir más lejos, la raza entera se hizo famosa en la cuarentena a causa de uno de sus ejemplares, que se terminó convirtiendo en la cara de uno de los memes más usados.

El famoso meme “Cheems”, que era el perrito Balltze , explotó el año pasado por ser parte de una comparación, la idea del meme es mostrar un antes y después. Completa la foto la muscula Kabosu, adoptada en el 2008 por una familia en Japón.

A Balltze le pusieron "Cheems" porque sus dueños confesaron que su cara era por prohibirle una hamburguesa.

El verdadero "Doge", fue sorprendido mientras estaba durmiendo.

Los conoces mejor como “perro grande y perro chico”, pero los memes son hilarantes.