Nati Jota se grabó desde abajo con un top deportivo que casi se escapa todo

En una serie de videos que compartió en su cuenta de Instagram, Nati Jota mostró su espontaneidad y sentido del humor mientras lucía un top deportivo que resaltaba su parte delantera de manera llamativa.

Desde el interior de su auto, la reconocida periodista y conductora hablaba directamente a la cámara en modo selfie, mostrando su estilo único y su naturalidad.

Por otro lado, en otro posteo, la influencer subió una especie de collage con una misma foto que se tomó frente al espejo de su vestidor. Nati se arrodilló con un conjunto de encaje negro y diminuto, que resaltó su parte de adelante.

“Se me cayó un beboteo, me lo levantás?”, escribió sobre la imagen, con la que de paso metió una publicidad, a la que pocos prestaron atención, ya que las miradas fueron dirigidas a la lencería que deslumbró a muchos de sus seguidores.

Nati Jota

La bikini de Nati Jota que causó estragos

Nati Jota publicó una imagen en sus historias de Instagram, luciendo una bikini de color marrón que dejó al descubierto su silueta curvilínea. Esto llamó la atención de quienes la siguen, debido a la belleza y sensualidad con la que se mostraba.

Nati Jota causó estragos en redes sociales al subir una foto posando, recordando sus últimas vacaciones en las playas de México. En la misma, ella aclaró que la pose “es rara” e intentó salir de manera natural, a pesar “de que le dolía la cintura”.

La influencer lució un traje de baño de dos piezas, con un corpiño armado y una bombacha de color marrón que enloqueció a sus fans.

Nati Jota posando con bikini

Actualmente, la influencer cuenta con más de 2.6 millones de followers, en donde a diario, recibe diversos comentarios. Varios usuarios suelen alagarla por su estado físico y las constantes imágenes donde se muestra con diferentes vestimentas, resaltando las que sube en paños menores.

“Me quiero ir de vacaciones y no hay planes de tal cosa aún ni pronto ni nopronto lo cual es peor que simplemente falte mucho”, fueron algunas de las palabras que compartió la ex conductora de Luzu TV en su foto.

