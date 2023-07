Nati Jota causó furor en redes con una bikini marrón que le remarcó cada parte de su cuerpo

Nati Jota publicó en las últimas horas una imagen en sus historias de Instagram, luciendo una bikini de color marrón que dejó al descubierto su silueta curvilínea. Esto, llamó la atención de quienes la siguen, debido a la belleza y sensualidad con la que se mostraba.

Nati Jota causó estragos en redes sociales al subir una foto posando, recordando sus últimas vacaciones en las playas de México. En la misma, ella aclaró que la pose “es rara” e intentó salir de manera natural, a pesar “de que le dolía la cintura”.

La influencer lució un traje de baño de dos piezas, con un corpiño armado y una bombacha de color marrón que enloqueció a sus fans.

Nati Jota posando con bikini

Actualmente, la influencer cuenta con más de 2.6 millones de followers, en donde a diario, recibe diversos comentarios. Varios usuarios, suelen alagarla por su estado físico y las constantes imágenes donde se muestra con diferentes vestimentas, resaltando las que sube en paños menores.

“Me quiero ir de vacaciones y no hay planes de tal cosa aún ni pronto ni nopronto lo cual es peor que simplemente falte mucho”, fueron algunas de las palabras que compartió la ex conductora de Luzu TV en su foto.

Nati Jota recordó el verano con una foto en microbikini turquesa

Nati Jota, su estado sentimental y personalidad

Recientemente, en varias entrevistas, Nati Jota reveló que actualmente está soltera. También, compartió que tiene una personalidad complicada que le ha generado dificultades a la hora de establecer una relación a largo plazo con alguien.

Sobre su problema en el amor, la conductora de Olga, el nuevo canal de streamming de Migue Granados, confesó: “No es que tipo tengo mil pibes que me gustan para salir. Me cuesta que me guste alguien y que después de salir, me siga gustando. Cuando el otro está, yo no estoy. Cuando yo estoy, el otro no está”.

El recuerdo de Nati Jota sobre sus vacaciones.

La vez que Nati Jota volvió a usar enteriza después de más de 10 años

La vez que Nati Jota volvió a usar enteriza después de más de 10 años

Nati Jota enamoró desde Italia

Nati Jota enamoró desde Italia

La periodista posó ante la cámara con una bikini que se convirtió en tendencia en la temporada de verano / Foto: Instagram

Nati Jota disfruta de sus días en México.

Nati Jota disfruta de sus días en México.

Nati Jota disfruta de sus días en México.

Nati Jota disfruta de sus días en México.

Seguí leyendo