Mica Viciconte contó cómo reaccionaron a su embarazo Fabián Cubero y sus hijas

Mica Viciconte y Fabián Cubero están felices y en la dulce espera de Luca, su primer hijo juntos. La participante de “Masterchef Celebrity 3″ ha ido compartiendo algunos detalles de cómo imagina su maternidad, y en esta oportunidad reveló cuál fue la reacción de las hijas de Poroto con Nicole Neumann cuando se enteraron del hermanito en camino.

“Cuando se lo contamos no entendían. Pero están re contentas, me tocan la panza, ponen el oído cerca a ver si escuchan. Es un momento súper lindo la verdad y sentirte como acompañada por ellas está bueno”, relató la ex Combate en diálogo con Catalina Dlugi por La Once Diez.

Fue entonces que la periodista le preguntó si “hubo una charla de chicas” entre ellas. “Sí, hubo, porque a veces creo que los nenes se sienten como que llega alguien para dejarlos de lado”, explicó Viciconte. Y resaltó: “Eso por lo menos en mi caso no es así y en mi familia nunca me enseñaron eso. El bebé va a traer unión, va a querer el amor de las hermanas, va a ser recontra malcriado seguramente. Viene para acompañar, viene para unir y no para dejar de lado a nadie”.

Las hijas de Fabián Cubero, felices con el embarazo de Mica Viciconte.

La reacción de Fabián Cubero cuando Mica Viciconte le contó que está embarazada

“Esto (de tener un hijo) estaba hablado con Fabián desde el día uno que lo conocí. Cuando se enteró, se puso a llorar desconsolado y pensé que se había arrepentido. Pero le gustó mucho que sea un nene”, confesó Mica durante su entrevista al aire de “Agarrate Catalina”.

“Yo quería formar mi familia. Y mi familia es Fabián y las tres niñas que van a tener un hermano”, aseguró la marplatense. Y bromeó: “Va a ser un lío porque somos un montón”.

Mica Viciconte y Fabián Cubero, más felices que nunca.

¿Se van a casar Mica Viciconte y Fabián Cubero?

Guido Záffora había informado que Mica Viciconte y Fabián Cubero tinene ganas de casarse: “Van a dar el ‘sí’. Mica está transitando el quinto mes de embarazo. Fabián ya tiene tres hijas y ahora viene el varoncito: Luca. Ellos hace mucho tiempo que tenían ganas de dar el paso al altar. Nos ponemos muy contentos”.

“Están muy enamorados luego de cuatro años de amor, y a la espera de su primer hijo darán el gran paso”, aseguró el periodista.

Sin embargo, Viciconte desmintió una vez más estos rumores: “No me caso, no es algo que proyecté, ni proyecto. No me vuelve loca el casamiento. Incluso, creo que terminé de entender que el casamiento no es para mí, no me siento cómoda en ese lugar. En ese sentido soy más relajada”.