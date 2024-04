Así está actualmente Lara, la hermana de Mica Viciconte, que ama los deportes y jugar con Luca

Mica Viciconte se mantiene bajo la lupa de cientos de fanáticos, no solo por su crecimiento en el ámbito laboral, sino también al enamorar a medio mundo con el paso a paso de su hijo Luca, fruto de su amor con Fabián Cubero.

A través de su cuenta de Instagram, la rubia se luce y se divierte compartiendo momentos muy emotivos con el nene, pero esta vez su hermana Lara se sumó a este protagonismo en las redes.

Lara, la hermana de Mica Viciconte es muy unida a ella y a su hijo Luca.

Lara, la hermana de Mica Viciconte es muy unida a ella y a su hijo Luca.

Según se pudo ver en sus stories, Mica Viciconte es muy unida a su familia y Lara, su hermana, no duda en manifestar cuanto se quieren y lo mucho que ama estar con su sobrino, Luca.

Con 31 años, se supo que Lara es la menor de 3 hermanos ya que está Diego, quien ejerce como policía y Mica de 34. La cuñada de Cubero vive en Mar del Plata y es profesora de Educación Física. Además, la morocha tiene un gimnasio junto a su pareja y dicta clases allí.

Lara está en pareja con el ex jugador de Los Pumas, Emiliano Mulieri, con quien tiene el box llamado “Jarko crossfit”. Además, se conoció que puso su propio emprendimiento gastronómico: “Cocino yo acá en mi casa, no es que tengo un local, porque es algo que me gusta mucho, pero no es a lo que me quiero dedicar, lo que quiero para mi vida. Con esto estoy los fines de semana”, contó en una entrevista.

Lara, la hermana de Mica Viciconte es muy unida a ella y a su hijo Luca.

Lara, la hermana de Mica Viciconte es muy unida a ella y a su hijo Luca.

Lara, la hermana de Mica Viciconte es muy unida a ella y a su hijo Luca.

La relación de las hermanas Viciconte no era la mejor

“Durante la infancia la verdad que no nos llevábamos muy bien. No éramos nada compinche. Todo esto, la buena relación que tenemos, de hablar todos los días, surgió cuando ella se fue a Buenos Aires a estudiar, que se fue a la casa de mis abuelos. Recuerdos de la infancia con ella no tengo muchos”, confesó en la misma entrevista.

“En ese momento nos acercamos mucho más y ahora nos vemos muy seguido, planeamos viajes para irnos de vacaciones, es otra relación totalmente distinta”, aclaró.

Lara, la hermana de Mica Viciconte es muy unida a ella y a su hijo Luca.