Mica Viciconte reveló el extraño nombre que quiere para su hija mujer

Mica Viciconte, en una feliz relación con Fabián Cubero, compartió sus pensamientos sobre la posibilidad de ser madre nuevamente con el exfutbolista, con quien ya tiene a Luca Cubero.

Durante una conversación en el programa ‘Ariel en su salsa’, el conductor y Mica discutieron sobre la etimología del nombre árabe ‘Jariza’, descubriendo su popularidad actual en España.

Ante la sugerencia de llamar así a una posible hija con Cubero, Mica Viciconte afirmó: ‘El nombre me gusta’, expresando su interés.

Aunque le encantaría ampliar la familia, la panelista dejó claro que actualmente no están buscando un bebé. “Igual, ahora no estoy en nada, eh. No hay nada, tampoco me pongo ningún plazo para volver a ser mamá”, aseguró la joven.

“Tengo un chico chiquito todavía para tener un bebé”, concluyó Mica Viciconte, manteniendo abierta la posibilidad pero sin apuros para dar la bienvenida a un nuevo miembro a su familia de tres.

La fuerte acusación de Nicole Neumann a Fabián Cubero luego de su denuncia

Nicole Neumann arremetió contra Fabián Cubero y Mica Viciconte después de la denuncia de su hija Indiana por violencia física y psicológica.

Durante un viaje a Madrid, la modelo utilizó sus redes sociales para responder a las críticas de la pareja, quienes la señalaron por tener amigos en el espectáculo que perjudican la imagen de Cubero.

Nicole Neumann apuntó contra Fabián Cubero y Mica Viciconte

En un texto reflexivo en Instagram, Nicole expresó: “Quizás la gran lección que puedo extraer de esta vida es qué nos reserva el futuro y cómo podemos influir todos en él”.

Nicole Neumann, conocida por su fuerte carácter, no se guardó nada y lanzó estas declaraciones con firmeza, dejando claro que no tolerará las actitudes de la pareja.

Concluyó enfatizando en sus principios: “La compasión, la empatía, la no violencia, la paciencia y la espiritualidad son lecciones vitales que todos debemos aprender”.