Mica Viciconte reveló por qué su embarazo fue sorpresivo: “Un estudio no había salido bien”

Este martes en la noche en “Masterchef Celebrity 3″, Mica Viciconte confirmó la tan esperada noticia sobre su embarazo junto a Fabián Cubero: está de 4 meses y tendrá un varón llamado Luca. Tras revelar este secreto, la joven habló de todo en un móvil con “Cortá por Lozano” y contó el motivo por el que el embarazo la tomó por sorpresa.

“¿Por qué lo mandaste a comprar los test, tenías sospechas?”, le consultó Verónica Lozano, a lo que la modelo contestó: “Sí, había esperado muchos días, le había preguntado a la obstetra y no quería que me ilusione porque algún estudio no había salido muy bien y era probable que costara pero por arte de magia se dio todo, así que fue medio sorpresivo también. Yo hice toda la tarea, me hice muchos estudios porque sentía que había algo que no estaba tan bien, lo presentía”.

“Cuando lo vi me deprimí”, dijo sincera y luego agregó: “Entonces saqué un pasaje a las Cataratas y le dije ‘Fabi este finde nos vamos’ y bueno, una copita de vino, disfrutar y se dio. Pasamos unos días y no me venía”.

Unos días después del viaje, Mica se dio cuenta de que “no me venía, así que esperé unos días más y me hice el test. Me encerré en el baño y no sabía si esperar los dos minutos o no. Salgo, abro los ojos y decía ‘Error, embarazada’. ‘¡Este es el test que compraste vos que anda mal!’, le dije. Falló, no sabía si había un error o estaba embarazada, no sabía lo que había pasado”, confesó la influencer.

“Fue un día de semana y yo me tenía que ir a la radio. Me fui para allá, esperé tres horas y en la tanda, no aguanté y me fui rápido al baño. Los chicos de la radio habrán pensando: ‘Está descompuesta, está mal’. Y ahí al toque aparecieron las dos líneas. Y yo no sabía cómo salir y volver al programa. No sabía que decir. Y tenía que esperar que fueran las 12 para avisarle a Fabi de que estaba embarazada. Fue todo así”, cerró Mica sobre cómo se enteró de su embarazo.