Mica Viciconte arremetió contra Florencia Peña por su visita a la Quinta de Olivos

En Show Attack, el programa que conducen Mica Viciconte y Mariano Pavón en FM Top 104.9, se metieron de lleno en la polémica de Florencia Peña y su reunión con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos en mayo de 2020.

Luego de escuchar el fuerte descargo que hizo la conductora de Flor de equipo, en el que señaló que no merece ser tildada de “El gato del Presidente”, el periodista apoyó su postura. “Acompaño la mirada que tiene Florencia con respecto a lo que las mujeres muchas veces se las tilda de esto... y es totalmente misógino. Está pésimo”, manifestó. Pero rápidamente la actual novia de Fabián Cubero salió al cruce y se sumó a la ola de críticas contra la actriz.

“Ella lo está llevando para el lado que le conviene porque lo que hizo está mal. A mí que no me venga a pelotudear, ella quiere justificarse de alguna manera por ser mujer y está mezclando todo”, empezó la exparticipante de Combate y Bailando por un sueño.

Y continuó, furiosa: “Una cosa es ser mujer y otra cosa es ser hombre. Acá lo que está mal es que ella en plena cuarentena, donde ella misma mandaba tuits pidiéndole a la gente que se cuide o ‘si sos anticuarentena y te contagiás, ¿merecés una cama o la donás para el que esté de acuerdo?’. ¿En dónde quedamos? Ella da un discurso contrario a lo que hace y va a hablar con el presidente, ¿Quién carajo es?”.

Además, señaló que el resto de los argentinos que se quedó sin trabajo no tuvo la oportunidad de juntarse con Fernández para mejorar su situación económica y que justamente la protagonista de Casados con hijos no necesita que la ayuden porque tiene un buen pasar.

“Las agresiones son otro tema y nadie está a favor de eso, pero vos tenés que dar explicaciones porque sos como una persona pública que en el momento en el que decías que había que darse en casa, te estabas yendo a la Quinta Olivos”, añadió e instó la actriz a que pida disculpas porque lo que hizo es “una falta de respeto”.

Mica Viciconte Vs. Flor Peña, un conflicto de larga data

La mala relación entre estas mujeres no es reciente. De hecho comenzó en en 2018, cuando Mica era participante del Bailando y Flor era jurado. Luego de recibir varios comentarios negativos sobre su participación en el show, Florencia decidió no darle devoluciones a la mediática y limitarse a poner el puntaje sin mediar palabra, motivo por el que estalló un escándalo en la pista.

“Es una falta de respeto. El otro día me dijiste ‘tarada’. Sí, salió en la cámara. Decile a la gente todo lo que decís. Acá todos somos macanudos, pero atrás de cámaras somos todos muy mandados a ser. Vos creés que la tenés más grande que los demás, pero no te creas más que los demás”, disparó la joven marplatense.

Mientras que la humorista se defendió: “Desde que llegaste al Bailando no paraste de ‘cascotearme’ parada ahí. Ahora me vas a escuchar. No nos conocemos, no sé cómo sos, vos tampoco sabés cómo soy, tengo una carrera extensa en los medios y no me importa si la viste o no. ¿Querés ser ‘cocora’? Bancala”. Y desde aquel momento quedó claro que entre ellas no hay onda.