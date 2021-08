Verónica Monti, la ex de Sergio Denis rompió el silencio: “A los medios no le importa cómo estoy, sólo lucran con la enfermedad”

Una vez más, Verónica Monti volvió a estar en boca de todos a raíz de un hecho policial. La ex mujer de Sergio Denis fue detenida cuando salía de un shopping en Buenos Aires luego de robarse un par de botas.

Monti fue llevada a la comisaría donde quedó demorada por algunas horas hasta que su abogado logró que se le firmara la excarcelación. Sin embargo, quedó abierta la causa que seguramente, la llevará a los Tribunales.

En ‘Nosotros a la mañana’, Carlos Monti contó que la mujer está atravesando un presente muy duro tanto económica como anímicamente y que todo eso, desencadenó otro mal que la aqueja desde hace años: la cleptomanía.

Verónica Monti\u002E (Captura de video)

“Estoy muy, muy angustiada. Sólo me importan mis hijos. No voy a hablar, la cleptomanía es una enfermedad que no tiene nada que ver con la inteligencia que tengo”, confesó la mujer. “Circuló información herrada pero es tal la angustia que tengo, que no salgo a corregir nada. A los medios no le importa cómo estoy, sólo lucran con la enfermedad”, agregó.

Y cerró: “Hace años que estoy remándola y no logro salir a flote. Mi abogado hablará por mi. No le recomiendo a nadie mi presente, ni por dos segundos”.

Recordemos que en 2019, Monti había sido detenida por un hecho similar en un supermercado, donde había llevado varios productos sin pagar. Lo cierto es que ahora, su abogado Martín Francolino se ocupa de todo el aspecto legal aunque advierte: “Indudablemente necesita atención médica”.