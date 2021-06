Memorables visitas de famosos internacionales en Argentina

Todos descubrieron diferentes maravillas de nuestro país. Algunos experimentaron situaciones cotidianas, otros solo vinieron por trabajo y, hasta hubo quién vino a “controlar” a algún novio que se encontraba residiendo en Argentina, pero todos son indiscutibles famosos de Hollywood que alguna vez tuvimos de visita por nuestra tierra.

Aquí hacemos un repaso de algunos de los actores y actrices que cautivan en el séptimo arte.

En primer lugar, tenemos a Ewan MxGregor, el actor escocés que visitó nuestro país a finales de agosto de 2019 por motivos profesionales. Él siempre confesó sentirse atraído por Sudamérica y así lo demostró cuando concibió la serie documental The Long Way Up para Apple TV+, para la cual recorrió más de 20 mil kilómetros, y conoció 13 países de América en moto eléctrica.

Ewan McGregor gentileza/ La Nación

La actriz de Perdidos en Tokio, Scarlett Johansson pisó suelo argentino y no mostró mucho entusiasmo para hablar con la prensa. De hecho, no dudó en taparse el rostro y retirarse lo más rápido que pudo del aeropuerto de Ezeiza con su entonces novio -y ahora marido-, el comediante Colin Jost. Era diciembre de 2018, y Johansson llegaba a nuestro país para unas breves vacaciones, sin motivos profesionales.

Scarlett Johansson aterrizó en Aeroparque y protagonizó un escándalo con los paparazzis que la aguardaban para fotografiarla\u002E

La primera imagen de la actriz paseando por la ciudad de Buenos Aires se difundió en Instagram cuando Johansson comió en el bistró de Palermo, Las Pizarras. “¡Está entre nosotros!”, escribió en un posteo un usuario de la red social, en donde se podía ver a Scarlett junto a una de las integrantes del staff, visiblemente contenta, a diferencia de cuando fue abordada por los flashes en el aeropuerto.

Scarlett Johansson junto al staff de una pizzería que visitaron en Buenos Aires Gentileza/ La Nación

Asimismo, Johansson y Jost pasaron las fiestas en Sunae Asian Cantina, en Palermo Hollywood, como lo retrataron los dueños. “¿Nuestra Navidad? Cena con... ok, en la mesa de al lado de... Scarlett Johansson. Usó lentes todo el tiempo, tomó cerveza, su cutis era fantástico y había leído un montón sobre el restaurante antes de visitar Buenos Aires (...)”, postearon en el Instagram oficial del restaurante.

Por otro lado, los planes de darle la bienvenida al 2019 en nuestro país incluyó un viaje a El Calafate, del cual también se difundió una imagen de la actriz nominada al Oscar.

Por su parte, la visita de Leonardo Di Caprio a nuestro país fue para completar el rodaje de El renacido -la película del mexicano Alejandro González Iñárritu que le terminó valiendo un Oscar- y se llevó a cabo en julio de 2015, con un fuerte operativo de seguridad y mucho hermetismo. El actor llegó directamente al aeropuerto de Ushuaia para rodar unas secuencias, y solo se pudieron captar, a la distancia, unas imágenes de la estrella caminando por la pista del aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas. Asimismo, una tuitera tomó, también de lejos, una foto del actor con mucha barba -propio del personaje de Hugh Glass- y con una gorra con la que cubría su rostro.

Leonardo Di Caprio filmó en Ushuaia

Una experiencia muy distinta vivió Natalie Portman cuando corría el año 2006 y, cuando nadie lo esperaba, la actriz, quien siempre cultivó un bajo perfil, tomaba un vuelo a la Argentina en julio para visitar a su entonces novio, , porque le habían llegado versiones de que el actor se estaba viendo con la argentina Dolores Fonzi.

Natalie Portman visitó Argentina en 2006 Gentileza/ La Nación

De acuerdo a lo informado por entonces, el reencuentro generó un cortocircuito -y un enojo de Portman con la prensa por cómo la abordaban para retratar su imagen-, pero también surgieron versiones de que tanto ella como García Bernal pasearon por el Malba, e incluso viajaron a la Patagonia. De todos modos, la pareja se separó al poco tiempo, y en 2008 el actor mexicano oficializaba su relación con Fonzi.

Alguien que sí la pasó bien en su estadía en la Argentina fue Ashton Kutcher. El actor viajó a nuestro país en marzo de 2016 para dar promoción a The Ranch, de Netflix. Si bien Kutcher se abocó a brindar entrevistas a diversos medios para difundir la comedia que también producía, no quiso perderse la oportunidad de pasear por algunos destinos. El actor recorrió la ciudad, se sacó muchas selfies y se lo vio por Palermo muy relajado.

Capo total: Ashton Kutcher se puso la camiseta de Argentina

Cómo olvidar el momento en que el actor John Travolta estuvo de visita en la Argentina en 2016 y comió unas ricas medialunas en Castelar. El protagonista de Fiebre de sábado por la noche y Tiempos violentos sorprendió a todos una tarde de domingo de abril en una reconocida cadena de facturas en la zona Oeste, y posó para la foto que cada tanto suele compartirse en redes sociales.

John Travolta visitó Argentina y fue visto comprando facturas en Buenos Aires

Por otro lado, no podemos dejar de nombrar a Tom Cruise, quien en marzo de 2013 llegó al país nada menos que para el estreno mundial de Oblivion: el tiempo del olvido, el film de Joseph Kosinski que lo tenía como protagonista. El actor de Magnolia también fue declarado Huésped de Honor en una ceremonia en el Teatro Colón y además se hizo un tiempo para recorrer San Telmo, todo en una misma jornada donde paseó por las calles cercanas al Hotel Alvear y firmó autógrafos.

Tom Cruise visitó Argentina Gentileza/ La Nación

Finalmente, tenemos a Neil Patrick Harris. El talentoso actor, quien años antes se había destacado en la sitcom How I Met Your Mother, pero que venía del mundo del teatro, sorprendió en diciembre de 2017 cuando lo vieron en diferentes puntos de la Argentina vacacionando. Por entonces, el intérprete protagonizaba la serie de Netflix, Una serie de eventos desafortunados.