La tierna visita de Daddy Yankee a Vida Isabelle, la hija de Natti Natasha

Este lunes, el reguetonero Daddy Yankee compartió en sus redes sociales un emocionante video cargando a la pequeña Vida Isabelle, hija de Natti Natasha y Raphy Pina, nacida el pasado 22 de mayo pasado.

Se trata de la primera imagen que publica el “Big Boss” junto a la bebita de la cantante urbana dominicana y su representante.

“Con el boomerang fue como único se durmió la Sobri con Tío Daddy”, escribió el puertorriqueño junto a la imagen de su cuenta de Instagram, donde lo vemos con cara de felicidad junto a la pequeña que duerme plácidamente.

Con un emotivo posteo, la cantante de reggaetón escribió muy feliz sobre la llegada mágica de su niña: “Les Presento el sueño más grande que puede recibir una mujer 👸🏻🙏🏻♥️ @queenvidaisabelle”, dijo.

“Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez . Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 Lb con 20 " y fui parto natural. Mis Padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño 🌸. #Teampinatti #Vidaisabelle 💜”, concluyó en su instagram personal. Además, la bebé ya cuenta con redes sociales y tiene miles de seguidores.