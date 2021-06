Barby Franco aseguró que nunca se va a desprender de la extensión de tarjeta que le dio Burlando

Hay veces que el ya clásico “preguntas y respuestas” de Instagram puede revelar más información que la que muchos consiguen en los programas de la televisión argentina. Esta vez, fue Barby Franco quien se animó a jugar con las preguntas de sus seguidores, dando respuestas que a muchos dejaron sorprendidos.

La ahora participante de La Academia, la nueva versión que Marcelo Tinelli tiró como salvavidas para Showmatch, fue cuestionada respecto a un tema del que dio de que hablar a principio de año, cuando se separaron durante un tiempo con Fernando Burlando. Ahora, ya en pareja nuevamente y viviendo juntos en una enorme mansión de Barrio Parque, la panelista explicó que la mayoría de sus gastos los carga a la tarjeta de él, pero no porque le falten ingresos.

En realidad, ella ahora recibe paga de Pampita Online, La Academia y sus participaciones de Bienvenidos a Bordo que se pagan como bolos, publicidades y trabajos en redes sociales. Fue por eso que un seguidor le consultó que hacía con todo ese dinero.

“Soy medio rata, pero ahorro y cuando puedo invierto en el lugar indicado”, escribió en una de sus Stories sin profundizar mucho, pero por lo que se entendió, sus gastos personales salen de la tarjeta de Burlando.

La tarjeta de Burlando y la venganza de Barby

El año pasado, Barby había salido a defender a Rocío Oliva respecto al uso que todavía daba de la tarjeta de Diego Maradona. Sus declaraciones sorprendieron: “Da seguir usando la tarjeta de su ex. Yo tengo la extensión de Fernando y cuando me separé la primera vez la seguí usando. Y hoy la sigo usando. Si me la corta se arma. Si una amiga me pide ayuda no uso lo de él, y les doy de mi canuto. Tengo mis ahorros”, dijo poco antes de que ella misma se separara por un periodo.

Pero por las redes explotó su última declaración, en donde confesaba que es capaz de “reventarle” la tarjeta a su novio cuando se pelean. “Agarro lo mío y lo guardo. Cuando me enojo voy al shopping y le reviento la tarjeta. Pero lo mío, lo encanuto. Uso, también, a veces. Pero él me dio la tarjeta y la administro libremente”, dijo por las redes. Cada loco con su cuento.