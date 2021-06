Caramelito reveló que estuvo enamorada de Diego Maradona pero se negó a salir con él

Caramelito volvió a la televisión y visitó este miércoles el living de Los Mammones. En un momento del programa, la conductora contó diferentes anécdotas de su trabajo con los niños y Jey Mammón recordó que Dalma Maradona era fanática de sus programas. A partir de este dato, hablaron del día que se negó a salir con Diego Maradona y ella reveló el por qué.

La artista comentó que Claudia Villafañe la contrató para un cumpleaños de Diego Maradona, y así pudo conocer a la familia del Diez desde otro lugar. Tiempo después, el futbolista la llamó por teléfono y la invitó a salir y ella se negó por respetar a su esposa.

Caramelito en Los Mammones. Captura del vivo.

“No me llamó el secretario, me llamó él. La voz de él en mis oídos no me lo voy a olvidar nunca porque yo lo amaba, a mi se me caían las medias. Me dijo ‘te espero’ y yo le dije que no”, contó sobre el momento que recibió el llamado.

Y siguió: “Al otro día me llamó un fotógrafo de él y me dijo ‘vos estás loca de decirle que no a Diego’. Pero a mi lo que me pasó fue esto... yo lo amaba pero me parecía que no podíamos hacer esto (porque él estaba casado con Claudia Villafañe)”.

“Cuando se muere Maradona yo estaba en Miami y entendí que le había dicho que no porque lo amaba”, cerró Caramelito con lágrimas en los ojos.