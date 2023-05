Melina Lezcano se filmó bailando mientras su delantera se escapaba por abajo

Melina Lezcano, la talentosa excantante de Agapornis, dejó a sus seguidores con la boca abierta en su última publicación de Instagram, luciendo un atuendo otoñal que ha sido muy bien recibido.

Este jueves, Melina Lezcano subió a su cuenta de Instagram un video challenge que le encantó a sus seguidores al mostrar partes de su físico.

La cantante se filmó bailando cerca a la cámara, luciendo un conjunto en color negro que dejó al aire su abdomen y resaltó su figura escultural.

“Planes para este jueves? Yo creo que salgo a mover un poco las cachas...y mañana a la radio mando una doble jajajaa”, escribió la joven en el posteo.

Melina Lezcano forma parte del equipo de conductores de la radio en streaming República Z, donde conduce el programa “Estamos en una” junto a Lourdes Sánchez, Leandro Saifir y Lelu Mendy.

El programa se emite de lunes a viernes de 13 a 15 horas y tiene una gran audiencia que sigue a Melina y a sus colegas en cada emisión.

Además de ser una artista destacada en el mundo de la música, Lezcano también es conocida por su amor por los animales y su activismo en defensa de sus derechos.

Melina Lezcano sedujo en Instagram con un look otoñal re canchero

En su cuenta de Instagram, ella combina su pasión por la moda con su amor por los animales, compartiendo imágenes de ella misma con atuendos increíbles y con sus adorables mascotas.

Asimismo, Melina ha conducido programas en los que visitaba casas de refugio que buscaban personas para adoptar animales abandonados.

Melina Lezcano encantó al posar con un gorro de lana y un top negro

Recientemente, Melina se mostró con un gorro de lana gris oscuro, su largo cabello suelto, un top deportivo negro y un jogging gris claro de cintura baja, un look otoñal que ha sido muy bien recibido por sus seguidores.

En la publicación, ella escribió “I see you looking at me. Like I’m some kind of freak” (Te veo mirándome. Como si fuera algún tipo de bicho raro), junto con emojis de corazones y fueguitos que inundaron su publicación.

