Melina Lezcano dejó a todos embobados al posar con un gorro de lana y un top negro

Melina Lezcano es la cantante de Agapornis que además de brillar sobre los escenario, rescata animalitos y apoya todas las causas que los involucran. Su amor por las mascotas traspasa pantallas y hasta posa sexy con ellos en las redes sociales.

La blonda recorre el país con la banda de cumbia pop y cada vez que hace una pausa en su casa aprovecha para compartir diferentes looks, marcar tendencia y hacer que sus 644 mil seguidores de Instagram suspiren ante su belleza y sensualidad.

Como ahora que posó con un gorro de lana gris oscuro, su pelo larguísimo suelto, un top deportivo negro y un jogging gris claro de cintura baja. Este look otoñal es de lo más cómodo y seguramente muchos lo imitan para salir a la calle a romperla.

Melina Lezcano sedujo en Instagram con un look otoñal re canchero

“I see you looking at me. Like I’m some kind of freak”, escribió como epígrafe lo que en español significa: “Veo que me miras. Como si yo fuera una especie de bicho raro”. Los emojis de corazones y fueguitos inundaron su publicación.

Melina Lezcano y su amor por los animales

Melina Lezcano es una de las artistas argentinas que no oculta su amor por las mascotas, da todo por ellas, las rescata y hasta condujo programas en los que visitaba casas de refugio que buscaban personas para adoptarlos.

Lo cierto es que en su cuenta de Instagram supo cómo combinar esta pasión con otras dos, la moda y la música. La cantante sube fotografías con atuendos hermosos y cómodos.

No faltan los perritos mirando a cámara, generando ternura en todos los fanáticos de la blonda que estuvo en pareja con Matías Palleiro, el novio actual de Jimena Barón.

