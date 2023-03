Melina Lezcano confesó que fue abusada sexualmente por un familiar: “Lo pude contar a los 19″

La cantante Melina Lezcano sorprendió a todos al revelar en el programa “Estamos en una” (República Zeta) que fue víctima de abuso sexual intrafamiliar.

Melina explicó que pudo hablar sobre lo ocurrido con su mamá cuando tenía 19 años y con la ayuda de terapia.

También reflexionó sobre cómo en su época no se hablaba de estos temas y se pensaba que denunciarlos podría destruir la familia.

Durante la entrevista, Melina reveló que fue abusada por un familiar cuando era niña, y que inicialmente se lo contó a su abuela, quien no le dio la importancia debida.

Más tarde, cuando se lo contó a su mamá, esta también tuvo dificultades para enfrentar la situación y creerle a su hija.

Melina Lezcano

La terapia y el tiempo fueron claves para que Melina pudiera perdonar a sus padres y comprender que ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento.

Tras la entrevista, Melina recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo de sus seguidores en las redes sociales.

El mensaje posterior de Melina Lezcano en sus redes tras contar el abuso que sufrió

En sus historias de Instagram, la cantante agradeció el cariño recibido y habló un poco más sobre cómo atravesó este doloroso proceso.

Melina aclaró que no es una experta en el tema, sino que habla desde su propia experiencia y lo que le funcionó a ella para superar su trauma.

La cantante también destacó la importancia de hablar sobre estos temas y de compartir experiencias para ayudar a otras personas que hayan pasado por lo mismo.

“Me pareció lindo poder compartirlo y no estaba confundida porque hay un montón de chicas, de chicos, que sufrieron de esto y no saben cómo hablarlo o que les ha pasado que sus padres no les creyeron”, dijo Melina.

Melina Lezcano, excantante de Agapornis

Melina Lezcano tuvo el coraje de hablar públicamente sobre un tema difícil y doloroso que muchas personas no se atreven a compartir.

Su testimonio y su reflexión sobre el perdón y la comprensión hacia los padres han sido muy valorados por sus seguidores y han ayudado a crear conciencia sobre la importancia de hablar sobre los abusos sexuales intrafamiliares.