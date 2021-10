Melina Lezcano se disculpó con Jimena Barón por traerle importantes problemas personales: “Fue sin querer”

Melina Lezcano participó del programa de este viernes de Showmatch La Academia como cantante invitada del equipo de Cande Ruggeri. La artista es la exnovia de la actual pareja de Jimena Barón, por lo que se vivió un tenso momento en el estudio cuando Ángel de Brito expuso a la exintegrante de Agapornis por querer ensuciar a La Cobra.

Jimena Barón sale desde hace tiempo en secreto con Matías Palleiro, pero dejó de ser así cuando Melina Lezcano, exnovia del rugbier, lo contó en redes sociales.

“Meli, qué mal que estuviste con Jimena, porque fuiste vos la que buchoneó todo”, lanzó Ángel de Brito y provocó la sorpresa de algunos y una terrible cara de incomodidad en Jimena que no supo cómo remarla.

Matías Palleiro, el nuevo novio de Jimena Barón

“Fue sin querer. Quiero pedirte disculpas públicamente, aunque ya lo hice por Instagram, porque estaba en stream y conté que estabas con mi ex cuando todavía no se sabía”, dijo algo nerviosa Melina.

“No pasa nada. Te agradezco porque bueno, siendo del medio sabés que una vez que se saben estas cosas pasa a ser una fiaca. Estaba muy tranquila y después me empezaron a preguntar, pero de verdad no pasa nada”, le contestó Barón sin muchas ganas de seguir hablando del tema.

Jimena Barón y Matías Palleiro pasearon por las calles de Palermo en Buenos Aires.

“No me correspondía a mí, perdón”, insistió Melina Lezcano. Pero fiel a su estilo, la actriz puso paños fríos a la situación con un pedido especial para la ex de su novio: “De paso tirame información, porque es duro el chico viste”.