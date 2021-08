Jimena Barón estaría de novia con Matías Pelleiro y ya habló de él en público

Hace unas semanas atrás se vinculó a Jimena Barón con Luciano Castro por tener en común fotos con habanos y chicanas de Marcelo Tinelli respecto a lo que la jurado fuma. Ambos lo desmintieron y ahora se supo de quiénes son esos cigarros que ella tiene.

Ángel de Brito preguntó en Twitter si “Mr. Habano” era Matías Palleiro, el ex novio de Melina Lezcano, después de que Lizardo Ponce mandara al frente a su amiga y dijera que había salido a cenar con el candidato que “no es futbolista, ni una persona del medio y fuma habanos.

Matías Palleiro, el nuevo novio de Jimena Barón Internet

Nadie le contestó la respuesta al periodista de chimentos pero este martes, en “La academia”, fue el protagonista de una divertida charla y hasta fue invitado a comer un asado que está organizando Guillermina Valdés, en su casa, para que todo el jurado vaya con sus parejas.

Tinelli quiso saber si Jimena toma alcohol y ella pícara soltó: “Tomo alcohol y fumo habanos, ahora”. Y la mujer de Marcelo soltó: “Está confirmado el muchacho. Vos me confirmaste ayer. Matías”. Y rápidamente La Cobra dijo: “No te confirmé, me preguntaste y te dije que si iban todos en pareja obvio me siento una fracasada, sola, pero tampoco sé si yo estoy en pareja como para que vaya”.

En ese momento pusieron en la pantalla grande del estudio un video en el que el joven sopla las velitas: “En el día del cumpleaños del novio, marido, amigovio, o el chico de Jimena, le mandamos un beso. Hoy, aparentemente, cumple años. ¿No sabía usted?”.

“No, ya fue el cumpleaños y el señor no quiso festejar. Conmigo, al menos, no quiso festejar”, sentenció Barón. Habrá que ver si esta relación prospera.

¿Quién es Matías Palleiro?

Al parecer, Jimena Barón volvió a encontrar el amor con Matías “Tuma” Palleiro, el joven deportista que juega al rugby y que estuvo varios años en pareja con Lezcano, la cantante de Agapornis, en 2017. “La vida nos fue llevando por distintos caminos y cada uno estaba en la suya”, dijo en ese momento Melina.

Es súper activo en sus redes sociales donde lo siguen más de 30.5 mil personas. Allí comparte sus rutinas saludables y videos de ejercicios y cosecha Me Gusta en grandes cantidades.

Según de Brito, a Matías le atraen las chicas famosas y hasta le ha enviado mensajes a Pampita. La verdad es que tras varios meses de anonimato, Jimena decidió mostrarse con él públicamente.