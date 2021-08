Martita Fort apuntó contra Virginia Gallardo por bajarse de la serie de Ricardo Fort: “Nunca avisó que no quería estar”

Hace algunos meses surgió la posibilidad de rendir un homenaje a Ricardo Fort a través de una serie que cuente los mejores momentos de su vida, a siete años de su muerte, y sus hijos fueron los primeros en entusiasmarse con la idea.

Cuando le propusieron a Virginia Gallardo participar decidió no ser parte porque ahora tiene familia y su vida es otra, tal como argumentó. Esto no cayó bien en los hijos del empresario, Marta y Felipe, quienes acusaron a la panelista de “Intrusos” de querer cobrar por aparecer en la producción audiovisual, algo que Gallardo negó: “Fueron ellos que me convocaron y resulta ser que ahora que yo no quiero participar, porque esto es un negocio y que es un producto aparte, terminan arruinando el verdadero fin, que es homenajearlo”, expresó muy angustiada.

Este martes, Martita habló en LAM: “Nunca me avisó que no quería estar. Ni a mí ni a nadie. Directamente cuando se la mandó a llamar dijo que no y nunca más se comunicó. Yo pensaba que iba a estar porque pensaba que tiene que estar sí o sí, pero no y no le avisó a nadie”, repitió la heredera sobre Gallardo. Martita calificó a Virginia por su actitud: “medio raro que lo hizo público. No va a estar, pero no quiero ahora seguir más bardo, prefiero despejarme y meterme en otras cosas de la serie”.

Sobre la serie que están realizando sobre su padre aclaró que “la lista de quiénes van a estar se está viendo. Hay muchas personas que llamaron que no las puedo decir. La gente tiene que estar, va a estar. Y con esto no le estoy tirando ningún ‘hate’ a Virginia”.

Luego cuando le consultaron sobre su relación actual con Rocío Marengo, pareja de su tío Eduardo Fort, reveló: Rocío se ganó mi amor. Ella ahora está ocupando el lugar de Virginia. Quiero cerrar el tema acá, perdí la relación con ella. Quiero hacer la serie tranquila. Lo están dejando mal parado a mi papá, queremos mostrar su mejor imagen, vamos a intentar hacer eso con las mejores vibras”, finalizó en la entrevista.