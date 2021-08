Un fuerte cruce entre Virginia Gallardo y Eduardo Fort reveló la pésima relación que tienen

Hace algunos meses y en el auge de las biopic de varios famosos, surgió la posibilidad de rendir un homenaje a Ricardo Fort y sus hijos fueron los primeros en entusiasmarse con la idea.

Con el paso de los días, muchas de las ex novias del chocolatero millonario manifestaron estar en desacuerdo con la serie y la más dura en su postura fue Virginia Gallardo.

La actual panelista de “Intrusos” (América) no dudó en considerar que nada tenía que ver su aparición en la historia porque la idea de los productores era también contar sobre los “contratos” que las mujeres tenían con el mediático.

Las declaraciones de la rubia en los medios molestaron a Eduardo Fort quien no dudó en lanzar “munición gruesa” contra la bailarina quien también mantuvo un cruce virtual con Rocío Marengo, actual novia de Fort.

A través de Twitter, Eduardo escribió el jueves en la noche: “La diferencia es que Rocío es mi pareja no mi empleada”. Como era de esperar, Gallardo no tardó en salir a contestar y, en la emisión del programa de América dijo: “Él me dice a mí empleada. Yo le recuerdo: empleada en vida y no hermano ausente ahora que no está. Yo creo que la respuesta a esto tendría que ser el recordar lo que Ricardo decía de su hermano cuando estaba, y lo que decía de mí... Y no ahora la versión que quieren contar ellos porque la interesada, empleada, dijo que no a este negocio”, lanzó Virginia.

Luego la mediática comentó que el interés de la familia Fort en la serie, también sirve como negocio a la fábrica de chocolates.

“Empleada toda la vida. Trabajo desde que tengo uso de razón. Me hubiera encantado ser heredera de un imperio, pero no tuve esa suerte así que salí a trabajar siempre”, dijo la bailarina y para finalizar agregó: “La empleada que estuvo ahí para acompañarlo, para cuidarlo, para dormir en la clínica cuando estuvo internado, para estar escuchándolo cuando lloraba…¿él (Eduardo) cuándo estuvo? ¿Ahora?”.