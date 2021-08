Tras la polémica sobre la serie de su papá, Marta Fort brindó detalles sobre la fecha de lanzamiento

En medio de la polémica por la baja de Virginia Gallardo de la serie documental de su padre, Marta Fort se animó a brindar detalles a sus más de 609 mil seguidores, que le consultaron sobre la realización de la producción audiovisual.

Marta Fort contó cómo se prepara para la serie de su papá. Instagram

A través de sus historias en Instagram, la joven enfrentó preguntas como: “¿Cuándo arrancas los ensayos para la serie de tu papá?”, a lo que la influencer explicó que ya se viene preparando hace varios meses. “Ya estoy ensayando hace meses. A la vuelta sigo”, contó.

. Instagram

Al percatarse de que la mayoría de las consultas venían por el lado de la serie documental del carismático chocolatero, Martita eligió una de las inquietudes de los usuarios, en esta un seguidor quería saber: “¿Cuándo se estrena el trailero o la serie?”, y la hija de Ricardo Fort aprovechó para aclarar todas las dudas a través de ítems: “Muchas preguntas sobre esto. Respondo la mayoría acá: Es una serie documental. Se espera para fin de año (pandemia mediante) y es una plataforma internacional pero no puedo decir cuál”, detalló. Por último, agregó dos datos importantes: “Si. Participa mucha gente y el tráiler no sé cuándo sale”.

Marta está pasando algunas semanas en Miami, junto a su hermano Felipe y allí se la puede observar disfrutando de las paradisiacas playas de la costa estadounidense.

Marta Fort se fue unas semanas a Miami, junto a su hermano Felipe. Instagram

Polémica con la serie sobre Ricardo Fort

Martita indicó hace un tiempo que “No estaba de acuerdo” respecto a la decisión de Virginia Gallardo de no formar parte de la serie y en sus redes sociales dejó clara su “desilusión” al respecto: “quisieron que le paguen por aparecer en la serie, nos negamos y ahora dice que no quiere aparecer. Estoy decepcionada de la persona que yo creía que no estaba por interés”, acusó la mayor de los herederos de Ricardo.

Al escuchar estos dichos y con lágrimas en sus ojos Gallardo contestó: “Fueron ellos que me convocaron y resulta ser que ahora que yo no quiero participar, porque esto es un negocio y que es un producto aparte, terminan arruinando el verdadero fin, que es homenajearlo”, afirmó Virginia en Intrusos. “Se supone que era valorar las cosas buenas que hizo y termina siendo algo oscuro. Terminan cayendo una vez más en lo que él no hubiera querido”, agregó la panelista.

Por último, Gallardo recordó que sufrió mucho tras la muerte de Fort. “Ni al velorio fui porque a mí me generaba angustia. Yo no esperé ese final. Me generó mucha angustia lo que le pasó a Fort, más allá de estar separados”, sentenció.