Martín Redrado se hartó y llevará a Luciana Salazar a la Justicia por filtrar un escandaloso audio

Este miércoles por la mañana, Fernando Burlando, abogado de Martín Redrado , dialogó con “Los Ángeles de la Mañana” y confirmó que el economista llevará a la Justicia a su Luciana Salazar por grabar a escondidas una conversación entre ambos y filtrarla en los medios.

“Confirmado. Hubo, en primer término expresiones que consideramos ataca la dignidad y la honestidad de Martín Redrado”, comenzó a enumerar el profesional tras la consulta de Ángel de Brito sobre si podía afirmar que efectivamente el ex presidente del Banco Central tomará acciones legales.

Y agregó: “En segundo término creo que todo lo que se habló genera un perjuicio y por ello iniciaremos un Daños y perjuicios. Y también frente a esta operación sistemática mediática que hemos registrado y hemos observado en el pasado y en el presente, de la cual es víctima mi cliente, haremos una denuncia en la justicia Contravencional por hostigamiento mediático”.

De este modo, el expresidente de la Comisión Nacional de Valores impulsará tres causas contra la mamá de Matilda. La primera, la mencionada acción por hostigamiento mediático, la segunda por daños y perjuicios, la cual tramitará en la justicia Civil y la tercera será una querella criminal.

Ante lo expuesto, el exjurado del Bailando (El Trece) le preguntó al Dr. Burlando preguntó cuáles serán las pruebas que presentará para sostener las acusaciones de su patrocinado. Al respecto, el experto en leyes señaló: “Cuando te digo ´lacra´ y lo expreso, que es lo que sucedió acá, o cuando decís que una persona ejerce violencia de género sobre vos, es decir, cuando le atribuís un delito a un otro… creo que no necesitas más que el audio, el video o la forma en que se manifestó la persona, que es público en este caso. Eso es lo que vamos a llevar a la justicia”.

Y al instante el matriculado añadió: “Más allá de que acredite o no que Martín es esa clase de persona, esto ya es un delito y genera también un daño. Así que, lo que pueda probar Luciana es menor. No le preocupa a él no le preocupa lo que ella pueda probar en la justicia”.

“Dentro del hostigamiento, ¿se incluye que Luciana haya grabado una conversación privada y la haya enviado a la televisión?”, apuntó el periodista. “Sí, esto y otras cosas más”, confirmó el abogado, quien segundos después comentó: “Martín siempre se llamó a silencio. Intentó bozales legales y trató de apaciguar una situación que realmente lo perjudica. Desde este punto, él intentó soltar”.

El papel de Ana Rosenfeld

La panelista Mariana Brey intercedió en la entrevista y consultó al especialista por el lugar de Ana Rosenfeld, la abogada de Lulipop. Cabe mencionar que la exintegrante de Polémica en el bar (América TV) sostuvo enfáticamente y en varias oportunidades que la letrada había sido “testigo de todo” lo sucedido entre ella y el economista. Además, la misma profesional le escribió a la angelita y le aseguró que solo ella, Luciana y Martín conocían la verdad de los hechos y que los demás sólo podían “especular”.

“¿De qué es testigo Ana?”, interrogó la panelista. “No sé. Testigo de que se vieron una vez”, respondió Fernando. Y luego concluyó: “es algo insólito, que no tiene ni pies ni cabeza. Ana será testigo de una idiotez, de que alguna vez se habrán visto en Miami. Eso en la justicia rebota de una forma superflua, sin sentido”. En tanto, la actriz también remarcó, que fue el mismo Redrado el que solicitó la presencia de Rosenfeld entre ellos. Según describió la blonda, ella mantiene una amistad con ambos.

El objetivo de Redrado al iniciar acciones legales contra su ex pareja

Por otro lado, el abogado del secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, negó categóricamente que entre su cliente y Luciana Salazar existiera en la actualidad algún convenio económico. “Ningún tipo de acuerdo reconocido por las partes”, manifestó. Ahora bien, en ese mismo momento, Luciana se comunicó con Pía Shaw por WhatsApp y le afirmó exactamente lo contrario.

Por último, hacia el final de la entrevista Cinthia Fernández preguntó por los objetivos que persigue Redrado al desatar una batalla legal con quien fue en su momento su pareja. Al respecto Fernando Burlando sentenció: “Martín busca poner en equilibrio una situación de desventaja en la cual se le colocó. Que es haber sido agredido en su honestidad, haberle generado un perjuicio y fundamentalmente terminar con esto que se instala en los medios”.