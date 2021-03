El escalofriante audio entre Luciana Salazar y Martín Redrado: “Si salís con alguien, te reviento”

En las últimas horas, Luciana Salazar filtró un audio privado de una charla con Martín Redrado en la que la modelo buscó demostrar que se comprueba que se habían reconciliado. Además, Luli anticipó el engaño que hizo volar todo por el aire.

Según informaron en “ Intrusos ”, la conversación tuvo lugar el 10 de enero de 2021 y Salazar fue quien la grabó, al igual que en el famoso audio de la supuesta brujería que Redrado le habría hecho metiendo su nombre adentro de un freezer en 2018.

“Tema mediático para mi tiene que ser step by step como vos decís. Pero vamos, por ejemplo, no mañana, pero pasado mañana ponele. Vemos si lo hacemos acá en una fuente, en un medio digital o buscamos a alguien que lo pueda decir en la tele. Decir ‘se juntaron para aclarar la situación porque Martín no quiere que Luciana se sienta mal con todo esto, porque hay cariño’”, dice la actriz en la primera parte de la conversación.

“Cariño demostralo. Después vemos cómo la dibujamos, ¿no? Le pedimos a Ana que nos ayude. ¿Entendés? O sea, vamos. El primer paso para mi tiene que ser ese”, le dice la exintegrante de Polémica en el bar al economista.

“Está bien. Eso va estar bueno”, responde el expresidente del Banco Central de la República Argentina, para luego recibir un increíble consejo de Luciana, que involucró a su hija, Matilda Salazar, en su plan.

“Pasito a pasito. ¿Sabés por dónde podés empezar? Más adelante podés seguir a mi hija en Instagram. Esas son cosas que después nos sacan en los medios sin hacer nada”, asevera Lulipop en la conversación.

El papel de Ana Rosenfeld

Luego de que la rubia enfatizara que tenían que dar pasitos para mostrarles a todos su reconciliación, Redrado afirma que “esa es la dirección correcta”.

“Me gustaría que el compromiso de Ana, que nosotros le contamos lo que decidimos. Para que ella sea testigo también de esto. Porque ahora vos si mañana me ca…, me cambiás toda la historia. Me quiero matar”, le dice Salazar al economista que luego apareció con Lulú Sanguinetti vacunándose contra el Covid-19 en Miami.

“Obvio, obvio”, responde el exdirector del BCRA, a lo que Luli agrega: “No juegues conmigo con eso. Va a depender mucho sobre todo de vos, Martín”.

“Yo soy una mina easy en eso. Vamos de a poquito, haciendo las cosas prolijamente para que sea un cuentito lindo. Que lo entiendan. Lo que quiero es que le digamos a Ana para que sepa a lo que llegamos, que esté al tanto”, continúa la conductora en diálogo con Redrado, insistiendo así para contactar a su abogada.

“Entre nosotros sabemos como que empezamos una relación, aunque todavía no la publiquemos, pero para que sepa que tiene que haber un respeto entre nosotros. Vos no vas a salir con alguien a comer porque te reviento, sino me estás jodiendo a mí”, le dijo Luciana Salazar a su exnovio, que contestó con un tímido “obvio, no va a suceder eso”.

“Después, lo que vos quieras hacer conmigo en esta etapa. Y bueno, veamos. Veamos cómo podemos hacer algo sin que nos vea nadie. Vos conoces también más Miami”, concluye el insólito audio sobre las condiciones del blanqueamiento entre la mediática y el economista.