Luciana Salazar filtró las fotos que quebraron la relación de Martín Redrado con Matilda

Luciana Salazar mantiene su indignación hacia Martín Redrado, a quien ha demandado por no cumplir con la cuota alimentaria de su hija Matilda durante los últimos dos años. Recientemente, la modelo fue aún más allá al dar detalles sobre todo lo que aparentemente generó el distanciamiento de Redrado con la niña.

Luciana Salazar y Matilda en Navidad

Luli compartió desde las historias de Instagram algunas fotos que fueron tomadas en octubre de 2019. En estas imágenes, se la puede ver junto al expresidente del Banco Central en la calle, acompañados por la niña.

“Luego de que la prensa difundió estas fotos, dejó de verla por unos meses. Eso porque le había mentido a su entorno sobre esta situación. Nadie en ese momento se preguntó por qué la visitaba si nosotros ya estábamos separados y él ‘de novio’”, disparó la modelo sin miedo.

Qué dijo Luciana Salazar sobre Martín Redrado. / Archivo

Siguiendo con los pormenores, agregó indignada: “Hasta ahí cumplía con todos los acuerdos firmados. Cuando yo dije ‘basta, a Matilda no la ocultás más’, y no transé con sus pedidos, dejó de pagar la cuota alimentaria. El principio del fin”.

Algunas semanas atrás, Luli habló de esta temática y aseguró: “Es porque no lo quise ver más. Yo estaba cansada de que engañe a todos”. Con esto hizo referencia a que Redrado no cumplió más con los deberes relacionados a su hija por puro despecho hacia su ex pareja.

Luciana se convirtió en madre de Matilda en 2017.

Luli Salazar fue dura contra Martín Redrado

En una de las recientes ediciones de la revista Gente, la reconocida intérprete reveló un dato inédito sobre la relación que el economista mantenía con la pequeña, causando sorpresa entre los lectores. Además, aunque aclaró que no es el padre biológico de Matilda, el se comprometió a hacerse cargo de ella: “Dejó garantías de su patrimonio por escrito: es una locura que ahora niegue esa realidad que está documentada”.

Luciana Salazar y Martín Redrado en otras épocas.

“A veces recuerdo cómo era la vida cuando estábamos en pareja y, realmente, él era muy pegado a mi hija: nosotros hacíamos colecho con Matilda cuando ella era bebé pero creo que, para él, los niños son descartables. Martín manipuló sentimentalmente a Matilda y vulneró -y actualmente vulnera- sus derechos”, disparó en ese entonces.