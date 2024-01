Cuánto mide la cintura de Luciana Salazar

Luciana Salazar es de las modelos argentinas más activas en redes sociales, ya que a diario sube una foto de sus looks y se queda con toda la atención de sus seguidores. Y si bien es muy reservada con su vida personal, de vez en cuando responde preguntas que le hacen los usuarios y sorprende con la información.

En esta oportunidad, Luli subió tres fotos a sus historias con las que respondió a una pregunta recurrente que le hacen a través del privado de Instagram. Al parecer, quienes la siguen están intrigados con las medidas del cuerpo de la rubia y ella no tuvo ningún reparo en revelarlas.

Incluso, no solo publicó cuáles son las medidas de sus curvas y cintura, sino que sumó fotos como prueba de que los números eran actuales y no los que circulan en la web, ya que con el tiempo suelen modificarse.

Para ello, Luciana tomó un centímetro y se midió la delantera, cintura y cadera. Muchos se preguntarán si en el siglo XXI y con todo lo que la sociedad avanzó aún importa o siguen vigentes las medidas “90-60-90″ y al parecer para algunas modelos aún es importante, al menos para la madre de Matilda.

En el caso de Salazar sus medidas son 95-55-95, según mostró en las fotos en las que lleva puesto un top y calza deportivos, súper ajustados, como suele utilizar a diario para ir a entrenar.

“Muchos me preguntan cuánto mide mi cintura. Hacía mil que no me tomaba las medidas. Cintura 54/55″, escribió en la primera imagen que publicó en las historias. Luego sumó que de busto tiene 95cm y de cadera 90cm.

Luciana Salazar respondió si se sacó una costilla

Años atrás fue tema de conversación a raíz de los programas de espectáculo la supuesta intervención estética que se hizo Luciana Salazar para tener una cintura diminuta. En su momento se dijo que la modelo se había sacado costillas para “ser más flaca”.

“¿Es verdad que te sacaste (una) costilla?”, preguntó un usuario de la red social. “Puro verso. Es más, esa operación estética no existe. Puro mito”, respondió tajante Luciana.

