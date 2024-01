Luli Salazar se llevó todas las miradas con un vestido azul eléctrico que casi explota

Luciana Salazar destaca como la rubia más polémica y sensual en las redes sociales. A diario comparte nuevas fotos y videos, ofreciendo a sus seguidores una visión de su rutina y actividades.

Luli Salazar casi explota su outfit. / Instagram

No hay dia que la rubia no comparta alguna imagen de ella en las redes sociales y, obviamente, sus fanáticos se lo súper agradecen. Hace varios días que se encuentra de vacaciones y no para de disfrutar con sus seres queridos, sobretodo sus amigos.

En las últimas horas se fue de fiesta y el look que usó para el plan de noche no pasó para desapercibido, es más llamó la atención de todos. Se trató de un vestido conformado con un body y una falda de tela y colores idénticos.

El elegido para esa noche de pura diversión fue el color azul metálico y eléctrico. En la parte de arriba la tela recorrió todo su cuerpo aunque dejó destapada mucha piel. Para la parte de abajo, utilizó una faldita ínfima a juego que casi explota con sus enormes curvas y puso como centro de atención a sus piernas.

La modelo continúa siendo noticia en todos los medios de comunicación de Argentina. Aunque no participe en televisión, cine ni teatro, Lulipop se mantiene como una de las mujeres más reconocidas del país y sigue siendo un destacado personaje en la farándula.

Luli Salazar posteó las fotos más picantes de su delantera y dejó indirectas a su ex

En esta ocasión, sorprendió a los miles de seguidores con unas fotos en modo selfie que volverían loco a cualquiera. Como si se tratara de una muñeca Barbie, eligió un top escotadísimo de estilo deportivo que expuso completamente su delantera.

El top rosa de Luciana Salazar. / Instagram

“Extrañas mi corazón”, escribió debajo de una de las fotos y todos lo tomaron cono una gran indirecta a su ex pareja. Martín Redrado no terminó de la mejor manera la relación amorosa que tuvo con la blonda, además el uso de su dinero también fue una gran polémica hace algunas semanas.