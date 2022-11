Luciana Salazar aseguró que Redrado le hizo un hechizo con miel: “Es como un amarre”

Luciana Salazar dijo había descubierto un “hechizo de miel” debajo de la cama que compartía con el economista Martín Redrado. La mediática dio los detalles en una entrevista con Jey Mammon.

Fue durante su visita a La Peña de Morfi. El conductor le recordó un conocido episodio sobre un supuesto conjuro que la modelo encontró hace algunos años en el freezer.

“¿Te habían puesto el nombre en una cubetera?”, preguntó Jey Mammon. Aunque al principio de la entrevista la modelo había dicho que no iba a hablar de su ex, respondió y dio detalles.

“Tengo entendido que no fue él, me dijeron otra cosa. Gente que está con él”, dijo. “Yo esas cosas de hechizos no tengo ni idea porque nunca fui a una bruja ni nada, no creo mucho en esas cosas”, aseguró.

Además, dijo que una empleada doméstica le habría informado sobre otro supuesto hechizo. “Me contó que había un hechizo abajo de su cama, que era con miel, con mi nombre también. Abajo de la cama estaba mi nombre en un tarro de miel y sin querer ella estaba limpiando y se le cayó el tarro y se le armó un lío porque había una alfombra y se armó todo un pegote”, indicó.

“¿Estaba tu nombre en medio de la miel?”, preguntó Jey Mammon. “Sí”, respondió ella.