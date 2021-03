Luciana Salazar, señalada como la única que hacía “brujerías” contra Redrado

Luciana Salazar y Martín Redrado siguen en la portada de todos los medios de chimentos y es que están envueltos en un nuevo escándalo. Después de que la rubia viera una foto del economista con otra mujer, ahora aparecieron las brujerías que ella le habría hecho a su ex.

“¡Lo mejor que me pudo haber pasado para sacarme de encima a semejante lacra de persona para siempre! Lo imperdonable es que manipuló a una menor”, escribió Luly al ver en redes la postal de un supuesto engaño. Una relación que dejamos con comillas porque el hijo de él salió a aclarar el asunto y a ¿hundir? a la madre de Matilda.

Tomás Redrado aseguró que “nada que ver, ellos nunca volvieron” y a las pocas horas, la ex del joven, Vanesa Wasinger, estuvo en “Los ángeles de la mañana”, confió detalles de la relación del economista y la actriz, y habló de las acusaciones de brujería.

Andrea Taboada le consultó específicamente por la acusación de la rubia sobre un supuesto trabajo de Redrado con un vaso congelado con su nombre en el freezer : “Vos recordás los audios que se conocieron de Luciana diciendo ‘me congelaste’, que habría un papelito en la heladera? ¿Eso lo hacía Martín habitualmente?”.

Y la joven reveló: “No sé si lo hacían habitualmente. Sí, recuerdo que Tomás me contó en ese momento que eso fue cierto, fue ‘wow””.

Cinthia Fernández se sumó al escándalo y consultó sin filtros: “Me están diciendo amigos de Tomás que cuando él quería salir a la madrugada, o de hecho quería salir con vos, tenía ocupado el auto porque Luciana supuestamente iba a hacer magia negra al barrio de San Martín. Y de hecho, dicen que habría ido junto con la hija a hacer brujerías. No se sabe a quién, pero el auto estaba ocupado. ¿Vos sabés algo de esta versión?”.

A lo que Wasinger contestó: “Sí, se hablaba cada tanto de ese tema. Por eso a mí no me sorprendió lo de la brujería. Él me contaba a mí eso”. Y Taboada siguió indagando: “Además de lo del auto que estaba ocupado, ¿qué otras brujerías hacía?”.

“Lo del vaso, limpiezas. Cosas así”... soltaron al aire y las preguntas continuaron. “¿Tomás te decía que Luli le hacía brujerías a papá y a mí?”, consultó Pía Shaw y Vanesa dubitativa expresó: “A él no, sí al padre”.