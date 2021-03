Pampita mostró una eco de su hija en camino y dio pistas del nombre que le pondrá

Pampita está en la dulce espera de una niña, está de 22 semanas y hoy regresa a su ciclo “Pampita on line”. Su embarazo va muy bien y antes de entrar al estudio de televisión habló desde un móvil con “Nosotros a la mañana” para dar pistas sobre el nombre que le pondrá a su hija.

La modelo y conductora está feliz por la familia ensamblada que ha formado con Roberto García Moritán. “Ya pasaron las náuseas y estoy muy tranquila. Feliz de volver a trabajar”, aseguró y luego precisó: “Es mi quinto embarazo, voy al doctor y ya sé lo que me va a decir... Aunque tengo mucho sueño, después del almuerzo me da pachorra y me duermo en cualquier lado”.

En medio de la charla con El Pollo Álvarez y su equipo, Pampita tocó el tema del nombre de la niña que está en camino. “No tenemos nombre, nunca puse nombre antes de que nacieran mis hijos. Tenemos una lista y cuando nace le miras la carita y ahí ves cuál sentís que tiene que ser”, confió y despertó la intriga del conductor: “ ¿Va a ser uno de esos nombres raros? ”.

“No va a ser un nombre exótico. Va a ser bien común, recontra. No lo tenemos, pero en la lista todos son muy normalitos. En la lista participan todos los hijos y familiares, así que tenemos para rato”, compartió la flamante mamá que ya tuvo la experiencia de pasar por la sala de partos con Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio, frutos de su relación con Benjamín Vicuña.

Durante la charla, la modelo puso en dudas la posibilidad de que la beba lleve más de un nombre y ella, entre risas, soltó: “No creo que sean dos. García Moritán ya es compuesto, así que no sé si van a ser dos nombres. Pero capaz ese día nos volvemos locos y le ponemos tres nombres como los príncipes”.

Después del nacimiento de la pequeña de la familia, Pampita tiene previsto reincorporarse muy rápido al trabajo y seguirá cuidando de su hija en todo momento: “Voy a tratar de darle el pecho antes, pero si llega a llorar y tiene que seguir, no pasa nada. Tengo una mantita divina que me pongo y seguimos”.

Recordemos que a partir de abril, ella será jurado en “La academia”, el nuevo formato de Marcelo Tinelli que combinará baile, acrobacia, canto y artes plásticas. Sus compañeros serán Ángel de Brito, Jimena Barón y Hernán Piquín.