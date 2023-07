María Becerra y J Rei se comprometieron y lo anunciaron de la manera más especial: “Me dijo que sí”

María Becerra y J Rei se comprometieron y este jueves lo hicieron público a través de sus redes sociales. La cantante compartió la feliz noticia a través de su canal de difusión en Instagram y luego ambos subieron historias en las que mostraron los anillos.

Los músicos decidieron dar un paso más en su relación, aunque sin dar pistas de la posibilidad de una boda en el corto o largo plazo. Por ahora, solo se trataría de un intercambio de alianzas para demostrarse mutuamente cuánto se aman y cuan comprometidos están con su pareja.

Por estos días, están de vacaciones en Grecia y en medio de una cena romántica, fue el gran momento del que aún no compatieron imágenes. Aunque, en la previa, se los vio tomar champagne a la luz de las velas y con una vista privilegiada.

“Me dijo que si! comprometidos te amo tanto mi amor! Me estalla el corazón de felicidad..no paro de llorar dios no que afortunada soy de haberte encontrado”, escribió María sobre la foto de sus manos entrelazadas con un particular anillo con un detalle en rosa, que ambos llevan en su dedo anular.

Por su parte, el cantante compatió unas tiernas palabras dedicadas a su pareja: “La vida se trata de tomar buenas decisiones, y nuestro amor es la mejor que alguna vez tomé...”.

“No hace falta escribir mucho, solo mirarnos a los ojos, sentirnos y amarnos de la forma más pura. Te amo sin medidas y te quiero abrazar todos los días @mariabecerra quienes se comprometieron?”, cerró J Rei y subió un video tras el momento que, por ahora, quedó en la intimidad.

El mensaje y la emoción de María Becerra

María Becerra deslumbró con su look para su gira por Europa

María Becerra ha estado disfrutando de una exitosa gira por Europa, especialmente en España, donde ha cautivado a su público con su talento y su estilo único. Durante su estadía en tierras españolas, la cantante argentina sorprendió a todos con un increíble outfit color violeta que resaltaba su belleza y elegancia.

El atuendo de María Becerra consistía en un llamativo mono morado que resaltaba su figura esbelta y juvenil. El diseño incluía algunas aberturas estratégicas que agregaban un toque de sensualidad a su look.

Además, la artista complementó su outfit con una vincha en la frente que recogía su cabello, resaltando su rostro y aportando un toque moderno y chic a su estilo.

María ha demostrado en diversas ocasiones su dedicación y esfuerzo por mantenerse en forma para brindar un espectáculo majestuoso en el escenario. Su entrenamiento constante le ha permitido fortalecer su cuerpo y mantener una alta intensidad en sus presentaciones, lo que la convierte en una artista completa y entregada a su música.

Además de su talento musical, María Becerra ha sido reconocida por su estilo único y vanguardista, y esta vez no fue la excepción.

Su outfit violeta reflejaba su personalidad audaz y su pasión por la moda, dejando en claro por qué es una de las artistas más influyentes en las redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores que la admiran y siguen cada paso de su carrera.

