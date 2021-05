Luis Ventura volvió a Intrusos y manifestó que “se sintió como en casa”

Visiblemente emocionado Luis Ventura regresó al piso de “Intrusos” (América) para hablar de varios temas y pasar un buen momento con los conductores y el nuevo equipo.

Hace un mes y con motivo de la muerte de Mauro Viale, el presentador de “Secretos Verdaderos” (América) pasó por el ciclo de espectáculos para recordar al periodista fallecido a causa del Covid 19.

Ahora y más relajado, Ventura pasó gran parte del programa junto a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich y en su presentación, el también dirigente de fútbol dijo sentirse tan cómodo como en su casa.

Desde 2014, el presidente de APTRA no pasaba tantos minutos al aire en su ex programa y se notó al aire que la pasó muy bien.

La salida del periodista del programa se debió a una fuerte pelea con Jorge Rial vinculado al embarazo de Fabiana Luizzi y los comentarios de Ventura sobre la situación.

También, el conductor de “Secretos…” pensó que su salida del programa se debió a un pedido expreso de la familia de Diego Maradona por todo lo que Ventura sabía de las internas y problemas familiares: “A mí Maradona me dijo que sus hijas lo querían ver muerto y haber dicho eso me trajo muchos problemas. Es más, mirá lo que te voy a decir, yo no sé si mi salida de Intrusos no tuvo que ver con este tema. Mirá lo que te digo”, dijo Luis hace un tiempo en el programa de Alejandro Fantino.

Hoy y nuevamente en “Intrusos”, Ventura no pudo ocultar la emoción del momento. “Vamos a darle la bienvenida a Luis Ventura, que volvió acá, a Intrusos”, comenzó diciendo Pallares y como respuesta el invitado dijo: “Ante todo, les quiero agradecer porque, como ustedes bien dijeron, esta es la vuelta a la casita de los viejos. Había tenido otras ocasiones para venir y no se habían dado las circunstancias personales, ni de la vida para que se diera este regreso. Pero cuando me llama un amigo como es Guattii, no dudé en ningún un momento en regresar, y me llena de emoción estar acá porque esto fue mi casa, y sigue siéndolo. Gracias”, finalizó el periodista.