Luis Ventura no tuvo piedad y opinó sobre Adrián Pallares

Luego de la renuncia de Jorge Rial a “Intrusos” (América), el programa que lo tuvo como conductor por más de veinte años, el ciclo aún no encuentra su nuevo rumbo con Adrián Pallares como guía.

Sin definiciones, desde la gerencia del canal de Daniel Vila, sobre un cambio total en el ciclo de espectáculos ya hay rumores que hablan del final de Intrusos, cambio del staff o una reformulación del formato.

Entrevistado por la revista Paparazzi, Luis Ventura habló del presente del programa en donde él fue uno de los panelistas históricos y dijo: “No veo el programa, desde el 2014 no lo vi más”, comenzó diciendo y luego cuando se le preguntó por Pallares como conductor agregó: “Son decisiones y mirada de alguien que ya no me corresponde. No me informó al respecto y no sé qué pasa”.

Luego agregó: “Es un buen colega, un tipo capaz, pero no todos podemos hacer todo. No quiere decir que tener capacidades en la profesión te permita conducir, es otra historia”, lanzó.

“En el aire o en la cancha, como el jugador que a lo mejor es un fenómeno en el entrenamiento y cuando lo tiran a la cancha es otro. Eso lo tiene que demostrar en el aire, y al no verlo no puedo evaluar”, repitió Ventura.

Consultado sobre si volvería al programa el periodista comentó: “Me parece una falta de respeto a mis colegas, no puedo hablar de un supuesto, menos de un lugar del que me echaron. No le cierro ni le abro la puerta. Estoy feliz en ´Informados de todo´, ´Fantino a la tarde´ y ´Secretos verdaderos´. No puedo estar evaluando otra cosa. ¿Para qué estar mirando, buscando o fijando si uno resbala? No es mi estilo”, finalizó.