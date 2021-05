Luis Ventura celebró su 15° hisopado negativo y anunció un polémico proyecto sobre la familia Maradona

El periodista Luis Ventura se muestra activo en Instagram, donde interactúa seguido con sus seguidores. En esta ocasión compartió un dibujo que un seguidor le había hecho y lo que sorprendió no fue el parecido del periodista con la obra, sino su contestación ante un comentario de un fan suyo que le decía: “Ventura sos lo más, te creo todo el caso Maradona. Sabés mucho y podés decir poco. No sé si se entiende lo que te quiero decir. Te re banco”.

“Muchas gracias. Sos muy clara para definir el tema maradoniano y es exacto lo que decís… Muchos me proponen el libro… Quizás lo haga”. Respondió Ventura, en una noticia que no será bien recibida por parte de la exesposa del jugador, Claudia Villafañe, y las hijas de la pareja, Dalma y Gianinna Maradona.

Luis Ventura tendría en mente un proyecto que involucra a la familia Maradona Instagram

Recordemos que en este último tiempo, Luis Ventura ha dedicado gran parte de sus apariciones televisivas de hablar de la intimidad de las internas de la familia del astro, luego de su fallecimiento.

En su momento, Dalma Maradona llegó a decir del periodista: “Es agotador tener que escuchar las mentiras que dice Luis Ventura! LA PREGUNTA ES, miente porque le pagan para hacerlo o solo porque nos odia SIN MOTIVO APARENTE?”.

Por su parte, Gianinna Maradona antes de cerrar sus redes, también opinó sobre Ventura: “Puede que me muera mañana y nunca me hayas conocido realmente. Pueden suceder un montón de cosas, mientras vos estás ahí, todos los días buscando la forma de dirigir tus miserias hacia mi familia. En mi vida siguen sucediendo un montón de cosas que vos estás muy lejos de saber. Me hacés pensar y buscar las mil ‘pruebas’ que tengo para mostrarle a mi hijo quien es su mamá”.

DECIMOQUINTO HISOPADO NEGATIVO Y ACUSACIONES DE BRUJERÍA

Además de sus polémicos anuncios en redes, también el periodista comparte cosas buenas que le ocurren. Hace instantes Ventura anunció que salió negativo de su decimoquinto hisopado. Pero no quedó ahí y elevó la apuesta sugiriendo que hay personas que le está haciendo macumbas.

“Albricias y Aleluyas... Decimo Quinto hisopado Negativo. Gran atención en CeMedyt... Hechizos, macumbas y trabajitos... sigan participandoooo!!!!”, anunció Ventura.

Seguramente de esto también hablará en su programa “Secretos Verdaderos”, transmitido por la señal América Tv. Un ciclo que actualmente no vive el mejor de sus momentos, ya que se ubica cuarto en la franja nocturna de los sábados, por detrás de los canales líderes, Telefe, Canal Trece y Canal Nueve.