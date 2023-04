Luciana Salazar subió una foto retro en la que posa sin ropa y un emoji evita la censura

Luciana Salazar es una de las famosas que siempre se muestra con los looks más fashionistas en los que deja en claro su buen gusto por la moda y los accesorios del momento. Esta vez, deslumbró con una foto retro.

En sus historias de Instagram, la modelo compartió una imagen de cuando era más chica y lucía otro look, con flequillo recto.

Luciana Salazar

“A pedido, más de la producción de flequillo de hace varios años”, escribió la rubia en la imagen donde la vemos de espalda a la cámara, totalmente desnuda, cubierta por algo de espuma y, con un emoji de corazón tapando su trasero.

Lo cierto es que Luli en su Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores, comparte lo que hace en el día y por supuesto no faltan sus fotos sexys con las que sube la temperatura del mundo digital.

Luciana Salazar posó sin ropa sobre una camilla y se tomó una selfie

Con Luciana Salazar no hay ocasión en la que no cause revuelo por sus candentes posteos en redes sociales, donde es una de las más bellas y halagadas por sus fans.

Hace poco, en sus redes sociales, la actriz compartió una selfie cargadísima de sensualidad y donde se animó otra vez más a mostrar todo. En la imagen, la rubia posó ante un espejo, desde arriba de una camilla totalmente desnuda, cubierta por una sábana.

Luciana Salazar y su tremenda selfie.

“Después de un finde agotador, llegó él y sus manos”, escribió Luli en el posteo. Evidentemente, la mamá de Matilda estaría a punto de recibir un masaje relajante y quiso compartirlo con sus 1,9 millones de seguidores, además de mostrarse como Dios la trajo al mundo.

Con su largo pelo rubio suelto, sentada, con las piernas cruzadas cubriendo estratégicamente sus partes, la Salazar cautivó una vez más a sus fans con su extrema belleza.

Además, con su hijita, Luli suele compartir en su perfil de Instagram fotos donde las vemos a las dos con look combinados, llenos de glamour y encanto, sobre todo la pequeña que siempre se ve preciosa y divertida con la propuesta de mamá de posar frente al espejo de su guardarropa.