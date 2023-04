Luciana Salazar se hizo una selfie de espalda y con las mínimas prendas para paralizar los corazones

Luciana Salazar sigue impecable a su edad y no hay ocasión en la que no cause revuelo por sus candentes posteos en redes sociales, donde es una de las más bellas y halagadas.

Recientemente, Luli fue viral por una storie en Instagram, red social donde su popularidad se mide entendiendo que tiene casi dos millones de seguidores que esperan ansiosos el momento en el que postee algo.

En la imagen, la modelo y conductora aparece de espalda con una fina prenda inferior, dando la espalda y dejando su parte trasera muy cerquita del foco de la cámara. “Ahora, a ducharse”, agregó en la foto, insinuando que el ejercicio la dejó agotada.

Con estos tipos de posteos, como el del pasado martes, Luciana Salazar aprovecha para desplegar su belleza en las plataformas virtuales.

Luciana Salazar se mostró de espaldas y subió las temperaturas.

Las fotos entrenando parecen ser una de las huellas que Luciana Salazar quiere dejar en la retina de sus seguidores, ya que no es la primera vez que se la ve con estos posteos que tanta aprobación tienen en sus redes sociales.

Luciana Salazar arremetió contra Martín Redrado

Luciana Salazar apuntó contra el economista por “hostigamiento digital agravado”. La modelo no detiene su marcha y sorprendió a sus seguidores al compartir una nueva denuncia contra quien era su pareja.

Según se conoció, Luli Salazar habría recibido muchos mensajes que aseguran que su ex les pagaba a personas para que hablen mal de ella.

“Me mandan pruebas de que mi ex compraría trolls para bardearme a mí y halagarse. El nivel de obsesión que maneja. Igual no me sorprende, ya me lo imaginaba”, escribió adjuntado pruebas sacadas de Twitter.

La respuesta de los que apoyan a Luli Salazar no tardaron: “Si va a pagar para que trolls ataquen a Luciana Salazar, al menos debería pedir que sea menos obvio. Vean este hilo sobre varias cuentas cuyos tuits se componen 100% en ataques automatizados a Luciana y ‘oh coincidencia’, halagos a Redrado”, afirmó un internauta.

Otro posteo en favor de Salazar reza: “Es una vergüenza que Martín Redrado esté embargado por no pagar la cuota alimentaria que firmó ante un escribano y gaste plata en esto”.