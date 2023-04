Luciana Salazar posó sin ropa sobre una camilla y se tomó una selfie que encantó a sus seguidores

Luciana Salazar sigue impecable a su edad y no hay ocasión en la que no cause revuelo por sus candentes posteos en redes sociales, donde es una de las más bellas y halagadas.

Esta vez, en sus historias de Instagram, la actriz compartió una selfie cargadísima de sensualidad. En la imagen, la rubia posó ante un espejo, desde arriba de una camilla totalmente desnuda, cubierta por una sábana.

“Después de un finde agotador, llegó él y sus manos”, escribió Luli en el posteo. Evidentemente, la mamá de Matilda estaría por recibir un masaje relajante y quiso compartirlo con sus 1,9 millones de seguidores, además de mostrarse como Dios la trajo al mundo.

Luciana Salazar y su tremenda selfie.

Con su largo pelo rubio suelto, sentada, con las piernas cruzadas cubriendo estratégicamente sus partes, la Salazar cautivó una vez más a sus fans con su extrema belleza.

Luciana Salazar apostó por un vestido corto y súper ajustado y subió las temperaturas

Hace algunas semanas, Lizy Tagliani se casó con Sebastián Nebot y una de las invitadas de lujo fue Luciana Salazar.

La modelo de 42 años, que no deja de demostrar que sigue tan vigente como siempre, apostó por un atuendo total black, muy similar al que ha usado la actriz estadounidense Megan Fox, con quien la compararon e incluso le adjudicaron que la protagonista de Transformers debería sentir orgullo.

El look de Luciana Salazar para el casamiento de Lizy Tagliani.

Si de moda se trata, Luli Salazar es una de las referentes más importantes de nuestro país. Si bien su estilo no es para cualquiera, la realidad es que siempre está atenta a las últimas tendencias de las diferentes temporadas.

El look de Luciana Salazar para el casamiento de Lizy Tagliani.

Así llegaba la modelo junto al periodista Marcelo Polino, amigo íntimo de la modelo y padrino de su hija Matilda. Ambos, disfrutaron de la ceremonia y posterior mega fiesta que montó la humorista, a la que fueron invitados una gran cantidad de famosos del ambiente del espectáculo y la televisión.

Algunos de los invitados famosos al casamiento de Lizy Tagliani.

Jésica Cirio, Marley, Wanda Nara y Mauro Icardi, Vero Lozano fueron algunos de los mediáticos que dijeron presente en la boda, en la cual la diva Mirtha Legrand y el papá de Mirko fueron los padrinos, quienes acompañaron y mostraron su cariño a los recién casados.