Luciana Salazar se puso un top para entrenar y la posición de su cámara hizo ver todo más grande

Luciana Salazar es de las mujeres más lindas de la Argentina que, pese a no estar en televisión o en algún proyecto artístico, se hace notar. En Instagram tiene casi dos millones de seguidores con quienes comparte sus mejores fotos y videos y revoluciona la plataforma.

La modelo decidió alejarse de los medios y está dedicada a su hija y a negocios de los que no habla. Es que en las redes solo se limita a compartir fotos y videos de Matilda y sus looks con los que no pasa desapercibida.

Enemistada con Martín Redrado, contra quien apuntó en diferentes oportunidades a través de sus historias de Instagram, decidió seguir adelante y con perfil muy bajo, diferente a cuando saltó a la fama.

Luciana Salazar levantó la temperatura en redes.

Decidida a vivir su vida en libertad, Luciana traduce esa idea en sus outfits, en los que lo da todo. Y no solo cuando tiene que asistir a algún evento que la invitan o a salidas con amigos, sino también cada vez que va al gimnasio.

Luli entrena a diario, por lo que en su vestidor tiene cientos de conjuntos deportivos de calza y top, con los que luce su increíble figura, a la que llegó no solo por las cirugías que se hizo en el cuerpo sino también porque se exige con sus entrenamientos.

A sus historias, Luciana subió una foto que hizo que sus seguidores deliren. Fue la posición en la que puso su celular la que hizo resaltar aún más su delantera, que sabe llevar como nadie con cada prenda que viste.

El top le quedaba ajustadísimo, por lo que casi se le escapa todo y eso generó cientos de reacciones de sus seguidores, pendientes de su contenido.

Luciana Salazar se tomó una selfie en paños menores y su delantera quedó al borde de escaparse

Luli Salazar, nuevamente causó revuelo en las redes sociales al compartir una foto en su historia de Instagram donde se puede apreciar su figura en un corpiño rojo que resalta su delantera.

A pesar de que no se pueden realizar comentarios en las historias de Instagram, la fotografía logró generar gran atención en las redes sociales. Esta no es la primera vez que Salazar sube contenido de este tipo, ya que suele compartir imágenes de alto contenido erótico que dejan a sus seguidores enamorados.

